Melissa Gate explotó contra exparticipante tras último posicionamiento en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos vivió momentos de tensión y amor en el último posicionamiento de esta temporada. La dinámica, que aunque era en positivo, dejó algunas sorpresas que generaron cierto malestar entre los finalistas.

En el posicionamiento, cada exparticipante de la Casa de los Famosos debía posicionarse y exponer sus argumentos para decirle a su finalista de preferencia, porque debía ganarse la final.

Uno de los que más sorprendió a todos fue el posicionamiento del humorista Alerta, quien dejó a un lado a Melissa, Emiro y La Toxi, para inclinarse por Andrés Altafulla.

Melissa se fue contra Alerta tras su posicionamiento

El accionar de Alerta generó un malestar enorme en Melissa, quien minutos después en la gala se sentó y estalló contra este hombre.

"Qué payasada (...) así como me trajo la peluca para que todo el mundo lo viera, yo lo hago y se la devuelvo para que se la entregue a Altafulla", dijo Melissa contra Alerta.

Ante este gesto, Alerta reaccionó: "Contra ti no tengo nada, yo te quiero y punto. No le estoy lamboneando a ellos nada, ¿por qué no le dices lo mismo a la demás gente".

Melissa no se quedó callada y siguió arremetiendo. "De ellos no esperaba nada, por eso, esa es la gran diferencia".

¿Cuándo es la final de la casa de los famosos?

La gran final de la casa de los famosos se vivirá este lunes 9 de junio. Los cuatro finalistas conocerán quien será el encargado de apagar las luces de la casa.

Las votaciones se han abierto a través de la Zona Interactiva de la página web del Canal RCN, donde los fans pueden apoyar a su participante favorito.

El ganador de esta edición se llevará un impresionante premio de 400 millones de pesos colombianos, una suma que sin duda cambiará su vida. Además de este monto millonario, obtendrá el simbólico y emotivo derecho a apagar las luces de la casa más famosa del país.

