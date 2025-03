Melissa no se esconde y le declara la 'guerra' a compañero en La Casa de los Famosos

La más reciente gala de nominaciones en La Casa de los Famosos dejó nuevas rivalidades entre los participantes, quienes aprovecharon para sacarse 'los trapos al sol' tras varios sucesos ocurridos en los últimos días.

Uno de los enfrentamientos que se robó las miradas de los televidentes y el cual fue muy comentado en redes sociales, fue el de Melissa Puerta y José Rodríguez, quienes se cantaron la tabla.

Melissa declara la guerra José

Durante la noche de este miércoles, José cambió sus votos y decidió nominar a Melissa. Sus argumentos se basaron en la "lealtad" que no tuvo con otros compañeros y con Yaya, su pareja dentro de la casa.

"Hiciste un pacto en tu cuarto en el que se suponía que ibas a salvar a Coco… te salió superbién, le tiraste a Yaya: jugada maestra", dijo José.

Y agregó: "Pero yo también estaba cuando le dijiste a ella quiénes eran tus favoritos, yo estaba dentro de esos favoritos, entonces no quiero ser de tus favoritos, porque si a tus favoritos les haces eso, imagínate a los que no lo son. Entonces mis dos puntos son para ti”.

Ante estas palabras, Melissa decidió devolverle los votos y le lanzó fulminantes palabras en su contra.

“Te devuelvo tus pelotas, las vas a necesitar. Y al igual que tú, cuando veo actitudes en una persona que no me parecen, me alejo sin dar explicaciones. No tengo nada más para decirte”, dijo.

Tras el enfrentamiento entre estos dos participantes, se evidencia una nueva rivalidad en La Casa de los Famosos y la cual podría dejar mucha polémica durante los próximos días.

Estos son los famosos nominados