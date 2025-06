¿Fuerte confesión?: Melissa afirma que Altafulla tuvo un acercamiento con Laura en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran viviendo su último día en la competencia. Por esto, la nostalgia se ha tomado a algunos de los finalistas de la segunda temporada del programa.

No obstante, el reingreso de los exparticipantes, quienes acompañaron por unos días a los finalistas, generó todo tipo de comentarios e inconvenientes durante el último fin de semana del juego.

Los finalistas han tenido la oportunidad de compartir algunos espacios de entrevistas, debates, entre otras actividades, con el objetivo de convencer a su público para obtener la victoria. Sin embargo, en una reciente entrevista junto a Karen Sevillano y Vicky Berrío, presentadoras del after, las polémicas se intensificaron entre Melissa Gate y Andrés Altafulla.

Durante uno de los cuestionamientos que hizo Sevillano, Gate comentó que había observado al barranquillero mientras tuvo un acercamiento peculiar con Laura, mientras ingresaban al confesionario de la casa.

No obstante, dicho comentario desató la incertidumbre por parte del cantante, quien realizó gestos que dejaron ver su desacuerdo y asombro sobre lo que estaba comentando la otra finalista del programa.

Sin embargo, Karen le refutó a la mujer al manifestarle que la actividad consistía en que revelara cosas personales y no de otros compañeros de juego.

Por otro lado, la creadora de contenido protagonizó un incómodo momento con el humorista Alerta, quien en días pasados le habría regalado una peluca a la mujer. Al parecer, el abogado habría demostrado su apoyo a favor de Altafulla, de modo que, dicha conducta molestó a la antioqueña.

De esta manera, Gate decidió devolverle el artefacto a Alerta, quien recalcó que no debería reclamarle exclusivamente a él ya que otros compañeros habrían actuado de la misma manera.

Contra ti no tengo nada, te quiero y punto. Jamás le he lamboneado a ellos, no sabía que te ibas a poner así y por qué no les dices lo mismo a los demás, añadió Alerta.