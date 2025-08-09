¿Melissa Gate reemplazaría a Karely Ruiz para boxear contra Karina García?

La pelea entre Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, y Karely Ruiz, la reconocida influencer mexicana, cada vez está más cerca.

Este enfrentamiento de boxeo será el próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y contará con la presencia de grandes artistas invitados por Westcol.

En las últimas semanas, tanto Karina García como Karely Ruiz han intensificado sus entrenamientos con la intención de perfeccionar las técnicas que necesitan para tener un buen performance en el ring.

Sin embargo, de lo que más se está hablando en las últimas horas es que Karely Ruiz se encontró con Melissa Gate y la colombiana entregó una respuesta contundente cuando le preguntaron que si estaría dispuesta a reemplazar a la rival de Karina García para subirse a boxear con la modelo antioqueña.

¿Melissa Gate boxearía contra Karina García? Esto respondió la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia

En el encuentro que tuvieron Melissa Gate y Karely Ruiz, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia no solo reveló que le gustaría boxear contra Karina García, sino que aseguró que le ganaría.

Justo después de que escuchó la pregunta acerca de que si cambiaría de papeles con Karely Ruiz, respondió con un enfático "claro".

Además, cuando Karely Ruiz la cuestionó acerca de que si cree que le ganaría a la modelo paisa, la respuesta de Melissa Gate fue la siguiente:

Uh, sobrada.

Sin embargo, hasta ahora, la pelea de Karely Ruiz y Karina García sigue en pie y en el evento no se ha contemplado la posibilidad de un intercambio con Melissa Gate.

Karely Ruiz ya le había hecho una fuerte advertencia a Karina García

Unas semanas atrás, Karely Ruiz, después de un entrenamiento, comenzó a palpitar su pelea contra Karina García e invitó a sus seguidores a que la acompañen en Colombia.

Adicionalmente, recalcó en que en su mente solo está la idea de ganar y que, por lo tanto, está dispuesta a "arrancar extensiones y romper carillas".