La inesperada reacción de Melissa Gate a la nueva canción de Altafulla: video

Así fue la reacción de la creadora de contenido a la canción del ganador de la Casa de los Famosos.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
02:00 p. m.
Desde la Casa de los Famosos, la historia entre Melissa Gate y Andrés Altafulla ha sido objeto de atención mediática. Durante el programa, la tensión entre ambos fue palpable y se convirtió en uno de los principales focos de interés para los televidentes.

Tras la finalización del show, las diferencias no solo no se han disipado, sino que se han intensificado, especialmente a raíz de las acusaciones desde ambas partes.

Ahora, la reciente controversia se desató cuando Melissa Gate, conocida por su franqueza y su carácter, reaccionó de manera pública y contundente al nuevo sencillo musical de Altafulla.

En los comentarios del video donde sale el cantante interpretando este tema, Melissa comenta que su tema "Reales" es mejor.

Esta postura generó un torrente de comentarios y memes en las redes sociales, con internautas divididos entre quienes la apoyan y aquellos que la critican por no superar el conflicto.

Mientras algunos aplauden la sinceridad de la influencer para expresar lo que muchos piensan, otros la señalan de "dolida" y de aferrarse a una rivalidad que, a su juicio, ya debería haber quedado en el pasado.

Los comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter se multiplicaron, con usuarios creando todo tipo de contenido humorístico y de análisis en torno a la polémica.

