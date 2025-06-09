¿Karina García tendría una relación con Westcol? La modelo rompió el silencio

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió a reencontrarse con Westcol en un stream.

La modelo paisa se conocía con el reconocido streamer desde antes de su participación en la 'casa más famosa de Colombia' y, por lo tanto, él no solo la invitó a ser parte del próximo Stream Fighters, sino que también se ha reunido con ella para hablar de sus proyectos y de su vida.

Debido a la cercanía que han demostrado tener Karina García y Westcol, a algunos internautas se han preguntado si ellos estarían dispuestos a tener una relación sentimental en algún momento. En consecuencia, en el más reciente stream, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 rompió el silencio y respondió.

¿Qué fue lo que dijo Karina García acerca de un romance con Westcol? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García respondió si tendría o no una relación con Westcol

En el stream, Karina García aseguró que Westcol es una persona a la que le ha confiado experiencias muy privadas y que siempre lo ha visto como a un gran amigo.

"Somos tan panas y yo sé tantas cosas de la vida de él y él sabe tantas cosas de la vida mía que no nos pudiéramos ver de una manera distinta", afirmó Karina García.

Mientras tanto, Westcol realizó un par de gestos que, según varios seguidores, dieron a entender que no quedó conforme con la respuesta.

Todo lo que sucedió quedó registrado en el siguiente video:

¿Por qué Karina García aceptó participar en Stream Fighters, el evento de Westcol?

Karina García, la modelo antioqueño, ha reconocido que ha llegado a sentir nervios por la pelea de boxeo debido a que no ha participado en una.

Sin embargo, también ha indicado que le gusta retarse a sí misma, competir y que ve el evento como una excelente oportunidad a nivel personal.