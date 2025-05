¿Guerra declarada? Melissa Gate volvió a irse de frente contra Yina Calderón en La Casa de los Famosos

En la gala de La Casa de los Famosos Colombia 2025 del 13 de mayo, se llevó a cabo una jornada de posicionamiento. La razón es que este miércoles se conocerá a un nuevo eliminado y, por lo tanto, a partir del jueves habrá un nuevo líder.

La dinámica consistió en que los participantes tenían que romper una alcancía con un martillo para encontrar un papel en el que se les indicaba cuántos puntos tenían que asignarle a los participantes que eligieran.

De esa manera, cuando fue el turno de Melissa Gate, tuvo la posibilidad de romper dos alcancías y en cada una le salió un punto negativo para dos participantes. En consecuencia, eligió a Yina Calderón y Fernando Solórzano.

Estas fueron las razones de Melissa Gate para nominar a Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Tras romper las alcancías, la primera participante por la que se decantó Melissa Gate fue por Yina Calderón. En un principio, la creadora de contenido aseguró que creía que no era necesario recordar las razones por todo lo que le ha dicho a lo largo de la competencia, pero Marcelo Cezán le dijo que le explicara al menos un motivo.

Fue así como Melissa Gate aseguró que todavía no se olvidaba de los comentarios que Yina Calderón le hizo en el pasado y que ninguno de los otros participantes la ha tratado así.

"En este punto del juego, ellos no me han tratado tan mal como Yina, entonces tengo que pegarme de lo que me ha hecho en el pasado y traerlo hoy. Tú sabes como son las cosas", le manifestó Melissa Gate a Yina Calderón, frente a frente.

Además, en el caso de Fernando Solórzano, le dijo que lo había elegido por el desacuerdo que tuvieron en la última prueba de salvación.

Finalmente, cuando se llevó a cabo toda la dinámica de nominación, Yina Calderón fue la participante que quedó nominada por la casa. Mientras tanto, La Jesuu fue la elegida por el líder y Camilo Trujillo el menos votado por el público.

Además, Andrés Altafulla ya se encontraba nominado perpetuamente hasta la semifinal y 'La Toxi Costeña' quedó en placa tras la salida de Karina García.

Melissa Gate también nominó a Yina Calderón en la nominación espontánea de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Durante la gala del 13 de mayo, se reveló que Melissa Gate fue la primera en asistir al confesionario tras la salida de Karina y, por ende, pudo hacer la nominación espontánea.

La creadora de contenido le asignó tres puntos negativos a Yina Calderón y dos a La Jesuu, bajo el argumento de que las consideraba participantes muy fuertes durante la recta final.

