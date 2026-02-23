“No voy a cometer los mismos errores”: Melissa Gate desata polémica tras criticar a Karola

Colombia se encuentra impactada ante el próximo ingreso de Melissa Gate a La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya que la noticia ha conmocionado a todos los fanáticos de la mujer y demás seguidores de la tercera temporada.

No obstante, la exparticipante ya ha hecho serias declaraciones contra las conductas de algunos jugadores, quienes fueron considerados por la mujer como “muebles” a raíz de la cantidad de contenido que han dado durante el primer mes de juego.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karola?

La antioqueña ha sido reconocida en redes por no guardarse nada ya que sus comentarios han llegado a causar amplias polémicas con otros creadores de contenido. No obstante, en una reciente oportunidad, la mujer tuvo una participación en el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?’ en donde hizo serias críticas a Karola.

Cabe recalcar que la cartagenera es considerada como la mejor amiga de Emiro Navarro, quien también sostiene una amistad con Melissa Gate. Por esto, las palabras de esta ya han desatado gran indignación entre la fanaticada.

“No quiero cometer los mismos errores de Karola evidentemente porque yo sí soy una mujer inteligente. Una villana no va a hacer las paces con nadie. Se defraudó a ella misma, incluso dañó su carrera como villana. Ella es la amiga de mi mejor amigo”, manifestó.

Así mismo, manifestó que se siente emocionada por ingresar a la competencia ya que tiene algunas rencillas con varios de estos.

“No sé cómo algunos participantes van a tomar mi entrada. Yo voy en modo a decir lo que es y que la gente lo tome como lo tenga que tomar. Si me odian, hablenlo con Dios”, explicó Gate.

Melissa Gate opina sobre los participantes de la temporada

Por otro lado, la exparticipante dio su opinión sobre las actitudes de su amiga Alexa Torres ya que dejó en claro que comparten distintos puntos de vista y han actuado de manera similar en distintos momentos.

¿Cuándo va a ingresar Melissa a La Casa de los Famosos?

La antioqueña ingresará a la casa más famosa del país hoy lunes 23 de febrero durante la gala principal a las 8:00 p.m. que se verá por el Canal RCN y la app.