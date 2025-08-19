MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025

Se trata de MenteX, una plataforma educativa data-driven que nació como capítulo local de Singularity University y hoy se proyecta como motor del ecosistema científico y empresarial en la región. Con iniciativas como la Alianza DeepTech Colombia y el Genera Summit, MenteX busca conectar conocimiento, comunidad e inversión para transformar el potencial latinoamericano en una realidad sostenible y de impacto global.

¿Qué es MenteX y cómo surgió?

MenteX es una organización EdTech colombiana que forma parte de GrowthX S.A.S. y cuyo propósito es transformar el potencial de Latinoamérica a través de la educación exponencial y la innovación tecnológica. Nació en 2018 como “SingularityU Colombia”, una extensión de la reconocida Singularity University, y durante varios años conectó al país con expertos globales en tecnologías disruptivas.

En 2023 dio un giro estratégico: adoptó el nombre MenteX, construyendo una marca propia con enfoque regional. Este rebranding le permitió pasar de ser un puente de inspiración a convertirse en un agente de acción, acompañando a empresas y líderes en la aplicación práctica de tendencias tecnológicas en sus culturas, productos y servicios.

Los líderes detrás de la visión

La dirección de MenteX está encabezada por Claudia Aparicio Yañez, cofundadora y CEO, reconocida por su trabajo en impacto social y educación del futuro. Junto a ella, Juan Carlos Guáqueta, cofundador y Chief Learning Officer, lidera el diseño de experiencias educativas orientadas a la transformación digital.

El equipo se completa con Juan Diego Vargas, Project Sales & Marketing Officer, quien conecta a MenteX con el ecosistema empresarial y científico a través de eventos como el Genera Summit y las Misiones DeepTech. Este núcleo directivo refleja el carácter innovador y colaborativo de la organización.

Misión y visión: de la inspiración a la acción

La misión de MenteX es clara: convertir el potencial de Latinoamérica en realidad mediante educación exponencial y transformación tecnológica. No se limita a sensibilizar sobre innovaciones, sino que acompaña a las organizaciones en la adopción práctica de estas tendencias.

Su visión, por su parte, está enfocada en el desarrollo de un ecosistema de líderes exponenciales y DeepTech sostenible, que posicione a Colombia y la región como referente internacional en innovación científica y tecnológica en la próxima década.

Aliados y redes estratégicas

Uno de los mayores activos de MenteX es su capacidad de tejer redes de colaboración. Desde su origen con Singularity University, la organización ha trabajado con universidades, startups, inversionistas, corporaciones y entidades públicas.

Destaca la creación de la Alianza DeepTech Colombia, iniciativa que articula a científicos, emprendedores e inversionistas para fortalecer los negocios de base científica en el país. Entre sus aliados estratégicos figuran la Cámara de Comercio de Bogotá, la firma de propiedad intelectual OlarteMoure, la Universidad de los Andes, Colsubsidio y Oracle NetSuite.

Genera Summit: la gran cita de la innovación

El Genera Summit es el evento insignia de MenteX y uno de los encuentros de innovación tecnológica más relevantes en Colombia. Nació en 2023 como evolución del antiguo “SingularityU Colombia Summit” y en 2024 se integró al GoFest, el festival de emprendimiento más grande de Bogotá.

Este espacio reúne cada año a líderes empresariales, académicos, startups e inversionistas para debatir sobre el futuro de industrias como la salud, la energía, las finanzas y la sostenibilidad. La agenda incluye conferencias magistrales, laboratorios prácticos y networking de alto nivel.

En la edición 2024 participaron más de 1.000 líderes y más de 60 sciencepreneurs presentaron sus proyectos ante inversionistas, consolidando al evento como el epicentro del DeepTech en Colombia. Para 2025, el lema será: “Transformar ciencia en negocios para construir un planeta sostenible”.

Impacto y proyección internacional

MenteX no solo organiza eventos: también genera conocimiento y mide el pulso del ecosistema científico. Junto con sus aliados, ha publicado el Colombia DeepTech Report en 2023 y 2024, estableciendo la meta de movilizar 100 millones de dólares en inversión para startups científicas hacia 2027.

Además, en 2024 realizó la Misión DeepTech New York, llevando líderes colombianos a un escenario internacional, y anunció la expansión de sus programas hacia experiencias globales.

Valores y propósito social

Más allá de la tecnología, MenteX impulsa una mentalidad exponencial que combina innovación con impacto social. Sus programas buscan cerrar brechas en educación, productividad y sostenibilidad, promoviendo un liderazgo ético, inclusivo y orientado al bien común.

En palabras de sus fundadores, MenteX se propone que Latinoamérica no solo consuma tecnología, sino que la produzca y la use para resolver problemas locales como salud, pobreza y medio ambiente.