“Soy más raro”: Messi reaccionó a sus memes en redes sociales y opinó sobre Bad Bunny

Lionel Messi se ha tomado las redes sociales, en las horas más recientes, al ofrecer una entrevista para el podcast de TyC Sports en donde se sinceró y reveló detalles sobre su vida personal, sus gustos más privados y algunos de los fenómenos que hoy en día se han tomado las redes sociales.

Sin embargo, para sorpresa de su público, el deportista tuvo la oportunidad de reaccionar a algunos de sus videos más virales y otros que incluso han llegado a ser creados por medio de herramientas de Inteligencia Artificial.

Messi reacciona a sus memes

No cabe duda de que Lionel Messi es una de las figuras más influyentes del mundo por lo que su titánica popularidad se ha prestado para que su imagen sea utilizada y alterada según el interés de los internautas. Por esto, las redes sociales se han inundado por un sin fin de memes y videos de IA en los que se observa al argentino, mientras protagoniza escenas inéditas e inimaginables para los internautas.

Ante esto, el hombre dejó ver sus risas ante los videos que ya suman millones de reproducciones y likes en redes, pues aseguró que se ha topado con una gran mayoría de clips en los que su cara es usada para engañar a los demás. Así mismo, dio a conocer que una de sus redes sociales favoritas es TikTok en donde pasa una gran parte del tiempo al consumir todo tipo de contenidos.

“Lo que pasa es que la gente está pendiente a ver qué hago y lo que no. El gesto que voy a hacer y todo”, aseguró.

También, explicó uno de sus videos más virales en el que se le observa aparentemente molesto al participar en un tren humano durante una fiesta. Según su explicación, dicho video filmó la vuelta número “300” de la actividad por lo que su presunto cansancio se vio reflejado en su rostro.

Messi habla sobre Bad Bunny

Así mismo, el deportista tuvo la oportunidad de opinar sobre la música de Bad Bunny ya que explicó detalles de los encuentros que han protagonizado al compartir set para diferentes marcas, entre otros. También, recalcó que el puertorriqueño “es un fenómeno” ya que le gusta su música y se siente a gusto al haber sido nombrado en una de sus canciones.