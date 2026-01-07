Viaje al pasado: esta es la recordada modelo confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

El país entero se prepara para el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN con el que miles de colombianos han estado conectados desde su primera entrega en el 2024.

Por esto, la confirmación de los participantes para esta nueva edición ya ha generado comentarios y debates, pues para este año el ‘Jefe’ no solo le dio la oportunidad al público de escoger a sus famosos, sino también ha sorprendido con las celebridades seleccionadas para catapultar esta temporada como una de las más exitosas y mediáticas.

Nueva habitante confirmada para La Casa de los Famosos

El nuevo anuncio ya ha evocado sentimentalismo y nostalgia, pues se trata de la modelo Sofía Jaramillo, quien ya ha tenido la oportunidad de participar en distintos realities nacionales y también es hermana de Angélica Jaramillo, considerada como una celebridad recordada tras participar en una de las temporadas más exitosas del programa Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN.

Según la vallecaucana, uno de sus peores defectos es el orgullo. Sin embargo, considera que su fuerte es la competitividad por lo que manifestó su interés por compartir programa con demás celebridades que “generen contenido” y “den de qué hablar”.

Así mismo, la mujer se sinceró al hablar sobre la situación de salud por la que atravesó su hermana a raíz de una presunta adicción a sustancias que la llevaron a diferentes procesos de rehabilitación.

Pese a que Sofía recibió contundentes críticas al haber “abandonado” a su hermana, la modelo manifestó que logró vivir de cerca dicho proceso por lo que desmintió haber dejado sola a su hermana en esta situación.

De igual manera, respondió a quienes la consideran como una figura pública “apagada” ya que manifestó que no le interesa vivir de las polémicas que se desarrollan en redes sociales.

“Yo no sé si estoy apagada o prendida porque yo no soy una luz o un faro. Uno está encendido si se encuentra en medio de la polémica o los bochinches y eso a mí no me interesa y si para las personas eso es estar apagada, pues me siento orgullosamente apagada”, finalizó la mujer.

Participantes confirmados para La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ ya ha revelado a la gran mayoría de los famosos confirmados para la tercera temporada del programa. Por esto, y hasta el momento, este es el listado:

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata y ahora Sofía Jaramillo.