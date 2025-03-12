Vidente revela impactante predicción sobre la relación de Karol G y Feid

La pareja ha sido tema de conversación en redes sociales debido a los constantes rumores sobre una posible ruptura.

¿Qué ha pasado con Karol G y Feid?

En las últimas semanas, Karol G y Feid han estado en el centro de la atención pública, especialmente porque no se les ha visto juntos ni han compartido contenido en redes sociales. Esto ha despertado dudas entre sus seguidores, quienes se preguntan si la relación continúa.

Las especulaciones aumentaron a raíz de la apretada agenda de la cantante paisa, que ha brillado en importantes escenarios como el Victoria's Secret Fashion Show, el medio tiempo de la NFL en Brasil y los Latin Grammy, entre otros.

A pesar del éxito y los reconocimientos que ha recibido, muchos notaron que Feid no se ha pronunciado públicamente ni ha comentado sus más recientes logros, lo que avivó aún más los rumores.

Ante esta ausencia, varios seguidores han comenzado a compartir teorías e incluso apuntan a que la pareja podría haber terminado su relación.

Vidente habla sobre la relación entre Karol G y Feid

Una reconocida vidente también se refirió al tema y aseguró que en la relación habría un “secreto”. Según sus declaraciones, el amor se habría desgastado, aunque aclaró que no por parte de Feid.

Añadió que habría sido Karol G quien tomó la decisión de poner fin a la relación, pero enfatizó que esto no se debió a ninguna falta por parte de la cantante. Hay que resaltar que la pareja no ha emitido, ni ha enviado ningún mensaje sobre su posible ruptura.

"Quiero estar sola por un tiempo", fue la frase que, según la vidente, resume la postura de la artista.