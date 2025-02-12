Vidente lanza impactante predicción sobre las sedes del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, el vidente Uriel Vásquez lanzó una fuerte predicción sobre el Mundial 2026.

RELACIONADO Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026

¿Qué dijo el vidente sobre el Mundial 2026?

En su cuenta de TikTok, donde acumula millones de seguidores, Vásquez aseguró que el 2026 estará marcado por un suceso difícil que podría afectar a varias personas, especialmente en los países que serán sede del certamen.

Me advierten sobre una eventualidad, un hecho violento que podría presentarse entre lo que queda del 2025 y, especialmente, durante el 2026, incluso si hablamos de un solo día, destacó.

Recordemos que el Mundial se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

“El mensaje que recibo habla de una situación compleja, fuerte, donde muchas personas pueden verse afectadas y que, de una u otra manera, está relacionada con un acto violento, para que ustedes me comprendan.”, afirmó el vidente.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores?

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios expresaron preocupación y sorpresa ante la predicción.

“Dios guarde y proteja estos lugares”, “Proteja al mundo entero”, “Puede ser algo en un estadio”, “No me imagino la preocupación y el estrés constante con el que vive”, fueron algunos de los comentarios compartidos por sus seguidores.

Por ahora, se espera que el 2026 sea un año lleno de expectativas y emoción para los fanáticos del fútbol, quienes aguardan con ilusión la llegada del Mundial.