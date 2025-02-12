CANAL RCN
Tendencias

Vidente lanza impactante predicción sobre las sedes del Mundial 2026

Muchos usuarios expresaron preocupación y sorpresa ante la predicción.

Vidente habla sobre Mundial 2026
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
08:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de sus redes sociales, el vidente Uriel Vásquez lanzó una fuerte predicción sobre el Mundial 2026.

Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026
RELACIONADO

Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026

¿Qué dijo el vidente sobre el Mundial 2026?

En su cuenta de TikTok, donde acumula millones de seguidores, Vásquez aseguró que el 2026 estará marcado por un suceso difícil que podría afectar a varias personas, especialmente en los países que serán sede del certamen.

Me advierten sobre una eventualidad, un hecho violento que podría presentarse entre lo que queda del 2025 y, especialmente, durante el 2026, incluso si hablamos de un solo día, destacó.

Recordemos que el Mundial se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

“El mensaje que recibo habla de una situación compleja, fuerte, donde muchas personas pueden verse afectadas y que, de una u otra manera, está relacionada con un acto violento, para que ustedes me comprendan.”, afirmó el vidente.

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos
RELACIONADO

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

¿Cuál fue la reacción de los seguidores?

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios expresaron preocupación y sorpresa ante la predicción.

“Dios guarde y proteja estos lugares”, “Proteja al mundo entero”, “Puede ser algo en un estadio”, “No me imagino la preocupación y el estrés constante con el que vive”, fueron algunos de los comentarios compartidos por sus seguidores.

Por ahora, se espera que el 2026 sea un año lleno de expectativas y emoción para los fanáticos del fútbol, quienes aguardan con ilusión la llegada del Mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Andrés Cepeda llegó a su concierto en moto tras fuerte congestión por el tráfico en Boyacá

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Artistas

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin

Otras Noticias

Verónica Alcocer

Katherine Miranda denuncia posible censura a medio sueco que investigó a Verónica Alcocer

La representante también pidió esclarecer si este es un caso aislado o si existen otros medios nacionales o internacionales bloqueados en el país.

Automovilismo

Comenzó el pico y placa para motos en 20 municipios: horarios, reglas y multas

Comenzó el pico y placa para motos en 20 municipios del Atlántico. Conozca los horarios y las zonas donde aplica la restricción.

Guatemala

Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud