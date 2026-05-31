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"Vienen cambios importantes": Mhoni Vidente rompió el silencio y dio a conocer una predicción

De acuerdo con la vidente, habría un impacto en América Latina.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
12:00 p. m.
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En los últimos días, en Unicable, el importante canal de televisión de México, Mhoni Vidente leyó sus cartas y anunció cambios en la política mundial.

De acuerdo con la astróloga reconocida a nivel global, las negociaciones ya se están llevando a cabo y tendrían impacto en la economía del mundo.

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¿Qué fue lo que dijo exactamente Mhoni Vidente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos fueron los cambios que advirtió Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, se podrían presentar decisiones que impactarían principalmente a Rusia y Estados Unidos.

"Vienen cambios importantes en el mundo y uno de ellos sería quitar completamente al presidente de Rusia, Vladímir Putín", reveló la astróloga de origen cubano.

"Ahí empezarían cambios a nivel de geopolítica. Taiwán se viene quedando con el régimen de China y América Latina con el de Estados Unidos. Esta negociación viene a fortalecer más que todo la economía de México y de América Latina para empezar a crecer", añadió.

El análisis más reciente de Mhoni Vidente se puede escuchar aquí:

¿Qué otras predicciones ha realizado Mhoni Vidente en el último tiempo?

En las últimas semanas, Mhoni Vidente no solo ha analizado las dinámicas políticas, sino que también se ha concentrado en factores climáticos y meteorológicos.

La astróloga radicada en México explicó que en el cierre de mayo de 2026 se seguirían presentando temblores y que, incluso, uno de ellos podría superar los 7.0 de magnitud en Acapulco.

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Asimismo, Mhoni Vidente también les ha recomendado a las personas tomar las precauciones pertinentes debido a que ha visualizado huracanes de categoría 4 o 5.

 

 

 

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