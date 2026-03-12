Vuelos a Bogotá para el Estéreo Picnic 2026 caen un 31%

Pese a que el interés por asistir al evento se disparó un 61%, los precios de los tiquetes aéreos presentan una sorprendente caída. Conozca las cifras, las mejores fechas para comprar y cómo esta tendencia musical beneficia directamente su bolsillo.

La fiebre por el Festival Estéreo Picnic 2026 dispara las búsquedas

El turismo en Colombia está experimentando una transformación impulsada por la música en vivo. Durante este año, cada vez más viajeros están decidiendo sus destinos y fechas de vacaciones en función de la agenda cultural. Según el reporte What The Future (WTF) 2026 del buscador de viajes KAYAK, el 94 % de los viajeros pertenecientes a las generaciones Z y millennial planean empacar maletas para asistir a un evento masivo.

Esta tendencia, denominada en la industria como “El Gran Evento”, muestra cómo los conciertos y festivales globales influyen directamente en la planificación turística. Y en el caso de Colombia, los datos son contundentes: las búsquedas globales para volar a Bogotá durante el fin de semana del Festival Estéreo Picnic (FEP) han registrado un impresionante crecimiento del 61 % en comparación con el año 2025.

¿Cuánto cuesta un vuelo a Bogotá para el FEP 2026?

A pesar del notable aumento en la demanda de tiquetes hacia la capital colombiana, los entusiastas de la música se encontrarán con una excelente noticia para sus finanzas. Los datos recientes revelan una caída significativa en las tarifas aéreas.

Actualmente, el precio promedio de los vuelos ida y vuelta en clase económica para el esperado fin de semana del festival se ubica en $206.303 COP. Esta cifra representa un ahorro del 31 % frente a los precios registrados el año pasado , e incluso resulta un 81 % más económico que volar en otros periodos de alta demanda. Esto demuestra que la amplia oferta de rutas hacia Bogotá está jugando a favor de los usuarios.

Trucos para encontrar vuelos baratos al festival y ahorrar dinero

Para aquellos viajeros que buscan optimizar al máximo su presupuesto y disfrutar del FEP sin gastar de más, la flexibilidad es la clave del éxito. Modificar ligeramente las fechas de llegada puede marcar una gran diferencia en el costo final del itinerario.

Los análisis del mercado indican que adelantar el viaje a la capital colombiana es una estrategia altamente efectiva. Volar a Bogotá durante la semana previa al festival (específicamente entre el 11 y el 16 de marzo) permite acceder a tarifas hasta un 19 % más bajas que si se viaja durante los días centrales del evento. Esta opción no solo alivia el bolsillo, sino que brinda la oportunidad de hacer turismo local antes de que comiencen los conciertos.

Nueva Guía de Festivales: Planifique su viaje musical por Colombia

Para facilitar la vida de los usuarios que se suman a la tendencia de "El Gran Evento", KAYAK ha lanzado en Colombia su nueva 'Guía de Festivales'. Esta herramienta interactiva agrupa más de 70 eventos, desde el Estéreo Picnic hasta la Feria de las Flores y el Carnaval de Barranquilla, permitiendo organizar toda la logística en un solo lugar.

Alejandro Lombana, Director Comercial para Latinoamérica en KAYAK, explica que esta innovación busca ir un paso adelante:

Nuestra nueva Guía de Festivales está pensada para ayudar al viajero no solo a organizar su visita al gran evento, sino también a sacarle provecho a la ciudad mientras la explora.

A través de esta plataforma, los viajeros pueden acceder a: