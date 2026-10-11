Familia de Yeison Jiménez extendió invitación para conmemorar los 10 meses de su muerte

10 meses han transcurrido tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Desde aquel entonces, el país se ha sumado a decenas de homenajes, conciertos en su honor, actos simbólicos y eucaristías para recordar al que ha sido considerado como el artista más importante de la música regional.

Por eso, la familia del “aventurero” hizo una nueva invitación especial para sus más fieles fanáticos a reunirse y pedir por el descanso eterno del cantante.

¿Cómo asistir al nuevo homenaje a Yeison Jiménez?

La invitación fue compartida por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien publicó, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, detalles del lugar en donde decenas de fanáticos se reunirán para recordar al hombre.

Se trata de una eucaristía que se celebrará este martes 10 de noviembre en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla, de Bogotá. El encuentro está programado para las 7:00 p.m. y se espera que decenas de personas asistan con diferentes símbolos referentes a la vida y música de Jiménez.

La invitación también estuvo acompañada de un conmovedor video por medio del cual la empresaria recordó el amor de su hermano como padre con su hija Thaliana. De igual manera, la mujer compartió una de las fotografías de su hermano disfrutando del icónico concierto que realizó en el estadio El Campín al celebrar el que fue su último cumpleaños.

Luis Alfonso rindió homenaje a Yeison Jiménez

Por otro lado, Luis Alfonso logró hacer nuevamente historia al llenar el Coliseo MedPlus de Bogotá con su Fonda que contó con varios invitados de lujo, un escenario 360 y una presentación sin precedentes.

Sin embargo, el show también tuvo un especial reconocimiento al cantante Yeison Jiménez con quien compartió durante sus últimos años de vida. El “señorazo” no solo compartió imágenes y videos recordando a su gran amigo ya que también decidió interpretar su canción ‘Aventurero’.

Jhonny Rivera también aprovechó su aparición en el concierto para recordar al caldense al cantar su colaboración ‘Siga bebiendo’ e interpretar la canción ‘Mi venganza’.