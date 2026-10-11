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¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula

Link para consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana: revise si aparece como beneficiario.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
08:54 a. m.
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Prosperidad Social confirmó que el quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA se entregará entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026. Los hogares pueden consultar su vinculación al programa en el portal oficial y verificar cómo recibirán los recursos.

Los hogares colombianos que dependen de las transferencias del Gobierno ya tienen una fecha para estar pendientes de sus subsidios. Prosperidad Social anunció que la quinta jornada de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA comenzará el próximo 13 de noviembre y se extenderá hasta el día 28.

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La entrega se realizará mediante dos modalidades. Las personas que tengan sus cuentas registradas en el Gestor de Información Financiera recibirán el dinero directamente en sus productos financieros. Por su parte, quienes tengan asignado el pago por giro podrán reclamarlo en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS.

Sin embargo, antes de desplazarse a un punto de atención, los hogares deben verificar si están vinculados al programa y consultar la información correspondiente a este ciclo.

¿Cómo consultar si soy beneficiario de Renta Ciudadana en noviembre?

Prosperidad Social habilitó una plataforma para que los ciudadanos puedan verificar si hacen parte de los hogares vinculados a Renta Ciudadana y Compensación del IVA.

La consulta se realiza por internet y requiere los datos del documento de identidad. Estos son los pasos:

  • Ingrese al portal oficial de Renta Ciudadana
  • Seleccione el tipo de documento de identidad.
  • Escriba su número de identificación.
  • Digite su fecha de nacimiento.
  • Realice la consulta para conocer la información disponible sobre su vinculación al programa.
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Es importante utilizar únicamente la página oficial de Prosperidad Social y evitar intermediarios que soliciten dinero o datos personales a cambio de gestionar el subsidio.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Compensación del IVA?

El quinto ciclo de transferencias monetarias se realizará entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026.

Los hogares que reciben el dinero mediante abono bancario tendrán los recursos en el producto financiero registrado. Quienes deban cobrar por giro podrán hacerlo a través de la red autorizada de SuRed y SuperGIROS.

¿Quiénes pueden recibir Renta Ciudadana?

El programa está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica. Entre las poblaciones priorizadas se encuentran las familias con niños, niñas y adolescentes, hogares con menores en primera infancia y personas con discapacidad que requieren cuidado.

También contempla unidades de intervención indígenas que cumplen los criterios establecidos por Prosperidad Social.

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Por eso, aparecer vinculado al programa no significa necesariamente que exista un pago disponible en cada ciclo. Los hogares deben revisar la información de su transferencia y mantenerse atentos a los anuncios de la entidad.

La quinta jornada comenzará el 13 de noviembre y los beneficiarios tendrán hasta el día 28 para recibir los recursos, de acuerdo con la modalidad que tengan asignada.

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