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Buenas noticias para Latinoamérica: Shakira anunció nuevos países para su gira mundial

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' continuará en 2027 pasando por diferentes países de Latinoamérica.

Buenas noticias para Latinoamérica: Shakira anunció nuevos países para su gira mundial
Foto: Shakira

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
08:55 a. m.
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'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' se ha convertido en una de las giras mundiales más exitosas de la historia, rompiendo récords de asistencia y de recaudación en más de 10 países, que además incluyó una histórica residencia de 13 días en España.

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Iniciando en 2025 en Estados Unidos y pasando por las principales ciudades de Colombia, Shakira ha recorrido diferentes países interpretando sus más grandes éxitos y tendrá un impactante cierre en abril del 2027 en las Pirámides de Guiza.

Shakira anunció nuevos países para su gira mundial

En las últimas horas se confirmó que el tour mundial de Shakira incluirá nuevos países de Latinoamérica para 2027: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá recibirán el 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Hasta el momento solo estaría confirmado que las presentaciones en Costa Rica y Brasil serán en enero del próximo año y resta por conocer información oficial sobre la venta de boletería; de igual forma, se espera que durante los próximos días se conozca la fecha de los otros países incluídos.

El anuncio de los nuevos países se suma a la nominación que recibió la artista barranquillera el pasado 5 de noviembre al 'Songwriters Hall of Fame 2027', una importante distinción que premia a los compositores más importantes de la industria y en la que competirá con históricos nombres como el de Lady Gaga.

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Cifras históricas para el 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Con más de 4.080.000 entradas vendidas y casi 535 millones de dólares recaudados, Shakira ha roto todos los récords para una artista latina en toda la historia; además, la residencia de Madrid representó un importante impacto económico y cultural en la capital de España con más de 700.000 espectadores durante los 13 días de concierto.

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