Robert Farah tuvo fuerte diferencia con la chef Belén en MasterChef: “No importa”

Un nuevo ciclo en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia está a punto de culminar y los participantes ya han manifestado su preocupación por las diferentes exigencias que los jueces les han impuesto para este punto del juego.

Por esto, el nivel de preparación entre los cocineros ha aumentado de manera considerable al tener platillos estrella durante los más recientes retos. No obstante, las críticas también han aumentado ya que los chefs han manifestado su negación ante la aparición de errores que en dicho punto del juego ya no deberían existir.

¿Qué pasó entre Robert Farah y la chef Belén?

El reto de la noche tenía el objetivo de cocinar un platillo inspirado en el amor y el romanticismo. Por esto, varios de los cocineros decidieron preparar pasta con distintas proteínas como langosta, carnes blancas, entre otras.

Este fue el caso de Robert Farah, quien decidió preparar su propio concepto de cena romántica con varios platos como pasta y langosta. El hombre, quien llegó al atril con dos preparaciones, manifestó su emoción por presentar sus platos con los que quiso conquistar principalmente a la chef Belén.

Sin embargo, la mexicana le manifestó sus dudas al no lograr identificar la preparación que iba a calificar. Ante dicho cuestionamiento, el hombre manifestó que ambas preparaciones debían ser calificadas ya que se complementaban entre sí.

Ante la negativa por parte del jurado, el deportista manifestó su indignación al afirmar que iba a defender su preparación pese a que esta no le diera la oportunidad de salvarse y se convirtiera en su pase directo a la eliminación.

Aunque el hombre presentó una langosta con buen sabor, pasta en su punto y un pato que tuvo un nivel elevado de sal, finalmente Farah no logró obtener la salvación del reto.

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Emiro ingresó al top 10 de MasterChef Celebrity

Los buenos resultados del reto acompañaron a otros cocineros. Este fue el caso de Emiro Navarro, quien deleitó el paladar de los jueces al presentar pasta con salsa cremosa, langosta en su punto de cocción, entre otras especias.

Los elogios por parte de los jueces no se hicieron esperar, pues incluso el chef Rausch aseguró que lo había “enamorado” con su preparación.

Tras una extensa deliberación, Emiro fue el participante que se llevó la salvación y ahora hace parte del top 10 de la temporada.