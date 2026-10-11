‘Grand Theft Auto VI’ contará con su propio festival de música: artistas, fecha y ciudad

El mundo se encuentra conmocionado ante el próximo lanzamiento del nuevo GTA 6, el 19 de noviembre, después de 13 años de espera para los fieles fanáticos de los videojuegos y el universo creado por Rockstar Games.

La gran euforia por este nuevo estreno ha aumentado ante el anuncio del festival musical que se celebrará el próximo 21 de noviembre y que contará con una amplia selección de artistas que se presentarán en el Mana Wynwood.

Festival musical para celebrar el lanzamiento del GTA 6

El lanzamiento del nuevo videojuego ya ha generado distintas expectativas entre millones de fanáticos en todo el mundo. Con el objetivo de vivir la experiencia a otro nivel, Rockstar Games anunció que dicho festival permitirá experimentar la música del universo Vice City y Leonida que corresponden a los escenarios en los que transcurre el videojuego.

El evento contará con la participación de varios artistas como Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, SoFaygo, Justice, Metro Boomin, Nick León, DJ Python, Prospa, Skream, The Dare y Fcukers, Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Rauw & Friends, Suero y Tainy.

El recinto tendrá dos escenarios y las presentaciones musicales se llevarán a cabo de manera simultánea.

¿Cómo participar en el evento musical del GTA6?

Para lograr asistir al evento, los interesados tendrán plazo de inscribirse en el sitio web oficial del festival hasta el martes 10 de noviembre a las 4:00 p.m. Los seleccionados participarán en un sorteo que, en caso de ser seleccionados, recibirán un código que les permitirá acceder a la preventa, el 11 de noviembre, al tener un máximo de dos entradas por código.

Curiosidades del nuevo GTA 6

El nuevo sistema heat tendrá diferentes indicadores para que los policías del juego tengan la capacidad de reconocerte de manera más fácil ante una persecución por un delito en específico.

Los robos de vehículos también van a cambiar ya que dependiendo del modelo, su antigüedad y año se podrá ejecutar la maniobra. Algunos de estos modelos necesitarán de herramientas avanzadas como clonador de llaves que, en caso de no tenerla, no podrá ejecutarse el robo del auto.

La implementación de “fences” o intermediarios también será fundamental a la hora de poder hacer uso del dinero que se obtiene a partir de delitos o robos. Estas casas cambiarias o establecimientos permitirán hacer uso del dinero obtenido a partir de las misiones que se deben cumplir.