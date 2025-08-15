CANAL RCN
Tendencias Video

¡Miss Universe Colombia, el reality, ya tiene fecha de estreno!

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
09:17 p. m.
Emociones a flor de piel y un elenco de lujo ya tiene cita con los colombianos, pues se estrena Miss Universe Colombia, el reality, donde se elegirá a la mujer que representará al país en Miss Universe en Tailandia, el 21 de noviembre.

Cada sábado y domingo veremos esta competencia de la mano de Claudia Bahamón, quien será la encargada de acompañar a todas las participantes en su proceso de formación para llegar a la noche de coronación.

Miss Universe Colombia, el reality, contará con un panel de expertos y asesores, que se encargarán de preparar y evaluar a las participantes.

¿Cuándo inicia Miss Universe Colombia, el reality?

Desde el próximo 30 de agosto los colombianos podrán acompañar a las participantes en su sueño de representar a Colombia en el certamen de belleza más importante del mundo.

¿Quiénes son los jurados de Miss Universe Colombia, el reality?

También tendrá la participación de personalidades del mundo del entretenimiento y jurados, que serán los encargados de elegir a la representante de Colombia en Miss Universe:

La diseñadora de joyas, empresaria, modelo, actriz, presentadora y exreina de belleza Valerie Domínguez, hará parte del tridente que estará a cargo de esta temporada. Estará acompañada por Hernán Zajar, reconocido en la industria y todo el país por su contribución y diseñador por excelencia del Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena. Y junto a ellos estará Andrea Tovar, quien cuenta con una amplia experiencia en el mundo del modelaje, y representante de Colombia en Miss Universe 2016.

