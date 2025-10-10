Desde el Palazzo Serbelloni, la marca fundada por Kely Velásquez demostró que la sensualidad también puede ser cultura, sofisticación y orgullo latino.

Santísimas: la marca colombiana que conquistó Milán con su visión de la feminidad

La moda íntima colombiana sigue marcando tendencia en el mundo. Esta vez, la marca Santísimas representó a Medellín en uno de los escenarios más prestigiosos de la industria: la Milán Fashion Week Spring/Summer 2026, celebrada entre el 23 y el 29 de septiembre.

Con su colección ALTARES, la diseñadora Kely Velásquez rindió homenaje a la feminidad latina, reinterpretando la sensualidad como una forma de arte con identidad propia. Su desfile transformó el histórico Palazzo Serbelloni en un “altar vivo”, donde moda, música y narrativa visual se unieron en una experiencia sensorial única.

ALTARES: una colección que convierte la sensualidad en arte

La propuesta de Santísimas se aleja de los clichés de la ropa interior tradicional. En ALTARES, cada prenda —confeccionada en encajes, tules y transparencias— narra una historia de empoderamiento y autenticidad.

La inspiración de la colección proviene de íconos como María Félix, Selena Quintanilla y Sofía Vergara, mujeres que redefinieron lo femenino a través del arte y la actitud. “Quise rendir homenaje a esas divas que nos enseñaron que la sensualidad no es debilidad, sino fuerza y legado”, explicó Velásquez.

El desfile fue concebido como una experiencia performática que fusionó música en vivo, estética barroca y siluetas contemporáneas, reafirmando que lo íntimo también puede ser arte.

Foto: Santísimas - De Medellín a Milán: la moda íntima colombiana deslumbra en el Fashion Week 2026

Invitados colombianos en la Milán Fashion Week

Entre los asistentes destacados se encontraban Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes fueron invitados especiales de la marca. Su presencia simbolizó la conexión entre moda, música y cultura latina, valores que Santísimas busca proyectar internacionalmente.

“Ellos representan la autenticidad y la evolución de lo latino en el mundo. Su apoyo valida la esencia de nuestra marca”, afirmó Velásquez tras el show.

La prensa europea y los críticos de moda elogiaron la autenticidad de la propuesta, destacando cómo la marca rompe estigmas sobre la sensualidad femenina y la eleva a un discurso estético de empoderamiento.

Foto: Santísimas - De Medellín a Milán: la moda íntima colombiana deslumbra en el Fashion Week 2026

El impacto social y económico de Santísimas en Medellín

Más allá de las pasarelas, Santísimas impulsa un modelo de transformación social. La marca genera cerca de 150 empleos directos e indirectos, la mayoría para mujeres de Medellín, y trabaja con más de 20 talleres locales liderados por ellas.

Los materiales de la colección, como blondas exclusivas y joyas artesanales, son elaborados por manos femeninas que combinan tradición y creatividad.

Este enfoque no solo promueve la independencia económica, sino que también consolida un movimiento de moda con propósito, en el que la sensualidad se traduce en arte, identidad y sostenibilidad.

Proyección internacional: de Medellín a Europa

Tras conquistar el mercado latinoamericano y expandirse a varios países, Santísimas planea abrir su primer punto de venta en Europa, con Milán como destino natural.

“Cada pasarela confirma que la sensualidad hecha en Medellín es arte, cultura y fuerza transformadora. Y esto apenas comienza”, aseguró Velásquez, convencida de que la moda íntima colombiana tiene un lugar permanente en el escenario internacional.