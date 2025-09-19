Modelo de Victoria's Secret preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: este es su estado

Bella Hadid, la supermodelo estadounidense, preocupó a todos sus seguidores luego de aparecer en un hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Bella Hadid?

Reconocida por sus icónicas pasarelas y por ser una de las modelos más influyentes en la industria, Bella batalla contra una enfermedad llamada 'El Lyme'.

A través de las redes sociales, su madre, Yolanda Hadid, compartió una serie de fotografías de su hija en una cama del hospital conectada con bolsas de suero.

Ver a mi Bella luchar en silencio, es doloroso. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé, expresó Yolanda vía Instagram.

Por ahora, Yolanda ha manifestado su profunda preocupación por la modelo y asegura que aún sigue luchando para afrontar este difícil momento

¿Cuándo fue diagnosticada Bella Hadid?

En el 2013 fue diagnosticada Bella Hadid, pero en el 2016, la noticia la compartió a todos sus seguidores. Luego, en el 2023, la modelo había asegurado que ya se encontraba totalmente "sana" luego de haberse sometido a 100 días de tratamiento intensivo y casi 15 años de lucha.

Pese a la mejoría, dos años después la supermodelo volvió a aparecer hospitalizada. Ahora bien, esta enfermedad es causada por una picadura de una garrapata que es portadora de una bacteria. Entre los síntomas más comunes se encuentra el sarpullido, la fatiga, fiebre, entre muchas más.

Tanto así, que se dice que se puede extender a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

"Has luchado durante otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor. Esta enfermedad nos ha dejado de rodillas, pero siempre nos levantamos. Seguiremos luchando por días mejores, juntas" afirmó Yolanda.