Dani Duke revela diagnóstico de enfermedad autoinmune y genera preocupación en sus seguidores

La influencer y pareja de La Liendra reveló que fue diagnosticada con una preocupante enfermedad autoinmunitaria.

Dani Duke
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
08:32 a. m.
La creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune. La influenciadora explicó que, tras un reciente viaje a México, recibió la noticia de una condición que afecta directamente el crecimiento del cabello.

¿Cuál es la enfermedad autoinmune que afecta a Dani Duke?

De acuerdo con lo revelado por la misma Dani Duke en su cuenta de Instagram, fue su estilista quien primero notó una irregularidad en su cuero cabelludo. Al revisar su melena, encontró áreas con pérdida notable de folículos, lo que encendió las alarmas. Posteriormente, la influenciadora acudió a un especialista en dermatología, quien le confirmó el diagnóstico de alopecia areata.

Esta condición autoinmune provoca la caída del cabello en parches, generalmente circulares, y puede manifestarse en personas de cualquier edad o género. Aunque su causa exacta no está completamente definida, los médicos señalan que el estrés y la ansiedad son factores que pueden detonar hasta en un 80 % los brotes de esta enfermedad.

Dani Duke habla de su tratamiento

En sus declaraciones, Dani Duke compartió que, aunque la noticia fue difícil de asimilar, su dermatóloga le brindó tranquilidad al asegurarle que existen tratamientos efectivos para controlar la alopecia areata. Actualmente, la influenciadora está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas con el objetivo de recuperar la salud de su cabello y frenar el avance de la enfermedad.

La alopecia areata, aunque no compromete directamente la salud física en términos vitales, sí tiene un impacto significativo en la autoestima y la imagen personal. Por ello, especialistas recomiendan buscar atención médica temprana, mantener un estilo de vida saludable y trabajar en la gestión del estrés para prevenir complicaciones.

