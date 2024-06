¿Alejandro Estrada tiene nueva novia? Esta es la deslumbrante mujer de la que todos están hablando

En los últimos días, los rumores sobre una posible relación entre Alejandro Estrada y la cantante pereirana Natyash han estado en boca de todos. Finalmente, Natyash decidió romper el silencio y confirmar algunos detalles sobre su situación sentimental actual.

Natyash, modelo colombiana reveló detalles de un posible romance con Alejandro Estrada

En una entrevista con el programa "Lo sé todo", Natyash reveló que, luego de radicarse en Miami, ha decidido quedarse en Colombia por un tiempo debido a una relación amorosa que está comenzando. "Qué rico volverse a enamorar y esa sensación de las maripositas en el estómago, de esperar ese mensaje, de salir con alguien y de verse al espejo. Ya me hace falta, ya es hora", expresó la cantante de manera emocionada.

Cuando se le preguntó si Alejandro Estrada era el hombre que la había conquistado, Natyash optó por mantener la discreción: "No comments. Conocí al colombiano y caí ahí en el hueco por esa labia y esa miradita. Es alguien especial, es bastante especial. Cariñoso y caballeroso.

Alejandro Estrada reaccionó a fotografía de Natyash

Foto: redes sociales

De inmediato el periodista le mencionó: Me refiero a esa persona ¿no? Entre risas, Natyash respondió: “Yo no he confirmado nada".

Sin embargo, su reacción de sorpresa fue evidente al ser cuestionada sobre si había visitado la casa de Alejandro Estrada, donde antes vivía con Nataly Umaña, lo que desató aún más los rumores. "¿A 'La casa de los famosos'?", preguntó Natyash con una risa nerviosa, "No, a esa no ¡Ay no, me ponen nerviosa! ¡Ya me dio calor!", agregó visiblemente sonrojada.

Foto: redes sociales.

La historia de Natyash no es ajena al mundo del espectáculo. La cantante, originaria de Risaralda, captó la atención internacional al casarse con Daren Jay Ashba, conocido como DJ ASHBA, guitarrista de la icónica banda de rock Guns N’ Roses. Después de vivir en Las Vegas, Natyash se trasladó a Miami tras su divorcio hace aproximadamente un año y medio.

Además de ello, un comentario de Alejandro Estrada en una de sus fotografías aumenta el rumor de una posible relación entre el reconocido actor y la modelo.

Con estas declaraciones, Natyash no solo ha confirmado la existencia de un romance en ciernes con Alejandro Estrada, sino que ha despertado el interés de sus seguidores y de los medios por conocer más detalles de esta nueva relación en la vida del reconocido actor colombiano.