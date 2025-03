Reconocido streamer colombiano reveló que fue arrestado por las autoridades en Las Bahamas

Stiven Tangarife Caicedo, que se conoce en la industria del streaming como Mr. Stiven y es oriundo de Santiago de Cali, relató que vivió el peor momento de su vida hace unos pocos días.

La razón es que fue detenido por las autoridades policiales de Las Bahamas y que, incluso, lo esposaron y lo mantuvieron en prisión durante un tiempo. ¿Cuál fue el desencadenante de este hecho? El mismo streamer abrió su corazón y lo reveló.

Este fue el desencadenante por el que Mr. Stiven, el streamer colombiano, fue detenido en Las Bahamas

A través de un video, Mr. Stiven indicó que las autoridades de Las Bahamas lo descubrieron fumando marihuana y que, debido a que esa sustancia psicoactiva es prohibida en la isla, procedieron a detenerlo.

Según el streamer, un seguidor suyo lo reconoció, le convidó la sustancia psicotrópica y él aceptó. Además, Stiven Tangarife también manifestó que las autoridades tuvieron la intención de retener a los amigos con los que se encontraba y a su novia Mariana Zapata, pero que él intercedió y explicó que era el único que había cometido la falta.

"Nunca me imaginé que algo que en mi cabeza era tan simple, se convirtiera en algo tan grande. El seguidor me dio marihuana, caminamos cinco minutos y me llegaron tres patrullas de la Policía como si yo fuera el peor delincuente de la historia y me arrestaron", expresó el streamer Mr. Stiven.

"La marihuana acá en Bahamas es ilegal y, sinceramente, yo no lo sabía. Iban a arrestar a todos con los que estaba, pero me hice responsable de mis acciones. Me llevaron preso, me culparon de que supuestamente la estaba vendiendo y la situación se complicó feo", agregó.

Adicionalmente, Mr. Stiven indicó que permaneció preso durante 24 horas y que el no saber inglés fue un obstáculo en todo momento. De igual manera, que le tocó estar en un espacio en el que caminaban ratas por todos los pasillos y no había baño ni cama.

¿Cuál fue la reflexión del streamer Mr. Stiven tras su detención en Las Bahamas?

Stiven Tangarife, el reconocido streamer colombiano, expuso que el gran culpable de todo fue su vicio y que debido a sus acciones no pudo disfrutar de una experiencia soñada junto a su pareja y sus amigos.

A raíz de esa situación, se comprometió a no volver a fumar bajo el argumento de que no está dispuesto a que esa sustancia psicoactiva afecte sus decisiones de vida y su salud.