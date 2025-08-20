¡Vergonzoso! Dos mujeres se pelearon por una silla en TransMilenio: video viral

Una vez más, la cotidianidad del sistema de transporte público TransMilenio, se vio alterada por un lamentable episodio de intolerancia entre dos usuarias.

Lo que aparentemente comenzó como una disputa verbal por un asiento libre, escaló rápidamente a una confrontación física, dejando al descubierto la tensión que a menudo se vive en los espacios concurridos del sistema.

Video viral de dos mujeres peleando por un puesto en TransMilenio

El bochornoso suceso, registrado en video por otros pasajeros, se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de indignación y debate sobre la convivencia y el respeto entre los usuarios.

Esta vergonzosa pelea por una silla en TransMilenio generó indignación en las redes sociales.

Las imágenes que circularon mostraron a dos mujeres enfrascadas en una acalorada discusión, cuyo detonante fue la ocupación de una silla. En medio de un bus lleno de pasajeros, la tensión fue escalando progresivamente, hasta que una de las involucradas tomó una decisión extrema al sentarse de manera forzada sobre las piernas de la otra mujer, con la clara intención de obligarla a ceder el puesto.

Pelea en TransMilenio entre dos mujeres por una silla

La reacción de la mujer afectada no se hizo esperar. Ante la mirada atónita de los demás usuarios, respondió a la agresión con un golpe en la cabeza de su contendiente.

Los reclamos y las acusaciones cruzadas no tardaron en aparecer, dejando en evidencia la frustración y la rabia de ambas partes.

Mientras una de ellas se quejaba de haber llegado primero al asiento, la otra manifestó su indignación por la agresión física sufrida.

La vergonzosa pelea por una silla en TransMilenio fue presenciada por decenas de pasajeros, quienes intentaron mediar en la situación con llamados a la calma y expresiones de vergüenza ante el espectáculo.

Sin embargo, la confrontación continuó hasta que otras personas intervinieron directamente para separarlas.