Artista callejero reveló cuánto se gana cantando en Transmilenio: mensual llegaría a los 4 millones

Un artista callejero que al mismo tiempo es creador de contenido para redes sociales, compartió un video a través de su cuenta de TikTok en donde revela cuánto dinero logra ganar en un día de trabajo cantando en Transmilenio y locales comerciales.

'@Georgito_000', mostró una jornada de unas cinco horas trabajando, en donde logró ganarse 60.000 pesos en billetes y 64.550 en monedas, para un total de 124.550 pesos. La suma sorprendió a muchos en los comentarios, quienes no esperaban que un cantante informal pudiera alcanzar ingresos de este nivel en un solo día.

Este joven artista agradeció el apoyo de los pasajeros y destacó que cada aporte, por pequeño que parezca, es fundamental para continuar ayudando a su familia. "¡Estoy muy feliz, muchachos! Esa plata se la voy a dar a mi mamá, para ayudar aquí en la casa", afirmó en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Reacciones y cálculos de sus seguidores

Tras conocer la cifra, varios usuarios hicieron cuentas sobre cuánto podría reunir el joven en un mes. Si mantuviera un promedio similar de ingresos diarios, sus ganancias mensuales superarían los 3.800.000 pesos, una cantidad que generó comentarios de asombro.

Ya ha hecho varios videos en donde muestra sus ganancias diarias trabajando en Transmilenio y otros lugares, en donde la cifra ha venido variando, pero está en un promedio similar al de este video. En una publicación anterior, mostró que en 5 horas superó los 80.000 pesos.

La música que canta este artista callejero

'Georgito', quien en su cuenta de TikTok ya tiene casi 20.000 seguidores, se ha vuelto viral en un par de ocasiones, pues a pesar de que su apariencia es como la un artista de música urbana, interpreta canciones como boleros clásicos tocando su guitarra.

Uno de sus videos más populares con casi 100.000 reproducciones es uno en donde está tocando la canción 'Daniela' de Darío Gómez, lo que revela que este tipo de música es bien recibida por los pasajeros y también por los comensales.