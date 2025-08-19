VIDEO | Ladrón quiso robar cable en Transmilenio y quedó atrapado en un hueco

La Policía capturó en las últimas horas a un hombre que intentó robar cable en Bogotá. El ladrón terminó en un hueco.

El crimen se presentó en la localidad de Teusaquillo. Las autoridades fueron informadas de que una persona estaba tratando de robar cable en una estación de la avenida Caracas, por donde se llevan a cabo las obras del Metro.

Ladrón intentó robar 75 metros de fibra óptica

Luego del respectivo reporte, los uniformados llegaron al sitio y efectivamente encontraron a este ciudadano de 30 años en un hueco debajo de la estación. A su alrededor había trozos de cable.

El ladrón pudo sustraer 75 metros de cable de cobre recubierto con caucho en 56 fragmentos de fibra óptica. Luego de sacarlo del agujero, pudo ser capturado y en las próximas horas podrían imponerle medida de aseguramiento.

¿Cuánto cable de cobre es robado en Bogotá?

El robo de cable es una modalidad que se ha vuelto común en el último tiempo. El cobre se ha vuelto un elemento valioso para los delincuentes.

Cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) apuntan que entre 2020 y 2023, las exportaciones de cobre aumentaron un 65%. En ese orden de ideas, robar este elemento ha centrado la atención de los delincuentes.

El hurto genera afectaciones en la conectividad de las casas y empresas. De igual forma, conlleva consecuencias en materia económica para el Distrito.

En los últimos años, han aumentado los casos. Por ejemplo, la Alcaldía reportó que en 2023, fueron robados más de 400 kilómetros de cableado público. Esta cantidad es la misma que separa a Bogotá de Medellín.

A finales de julio, las autoridades intervinieron una bodega de reciclaje en Barrios Unidos, donde se encontraron más de 1.150 metros de cable que eran propiedad de ETB. La Policía tiene dispuesta la línea 123 para reportar hechos de esta índole.