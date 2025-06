Nataly Umaña reveló las verdaderas razones para terminar con Alejandro Estrada

Después de meses de especulación y un mediático quiebre sentimental que acaparó titulares tras su paso por La Casa de los Famosos Colombia, la actriz Nataly Umaña decidió hablar.

En una reveladora entrevista para el programa 'Sinceramente Cris', Umaña desgranó los motivos que terminaron por fracturar su relación con el también actor Alejandro Estrada, una unión que, a ojos de muchos, parecía inquebrantable.

La actriz compartió detalles íntimos sobre su convivencia, destacando que, si bien la relación con el cucuteño fue en sus inicios muy feliz y especial, el desgaste comenzó a manifestarse, sorprendentemente, en el ámbito económico y en la alteración de roles dentro de la pareja.

Nataly Umaña se sinceró sobre cómo su propia energía y su concepción de la equidad en el hogar terminaron por generar una distancia emocional que se hizo insalvable, llevando a un doloroso pero necesario proceso de liberación personal.

Nataly Umaña habló sobre su relación sentimental con Alejandro Estrada

Nataly Umaña explicó que, durante gran parte de su relación, ella asumió un rol marcadamente proactivo en el sostenimiento económico y emocional del hogar, una dinámica que, según ella, la llevó a ocupar una posición que no le correspondía.

Yo siempre tuve una energía masculina muy activa, mi niña interior estaba enterrada. Yo era la que decía: ‘yo trabajo, yo pongo, yo invito’. Me encargaba de todo. Incluso, asumía un poco el rol del hombre. Pensaba que el 50/50 era normal, relató la actriz.

La actriz señaló que el punto de inflexión ocurrió en los últimos dos años de la relación, cuando Alejandro Estrada comenzó a prestarle dinero.

Nunca lo vi mal. Siempre nos ayudábamos. Pero los últimos dos años cambiaron las cosas. Él empezó a prestarme dinero. Yo le decía: ‘Préstame y te devuelvo’. Entonces pasaban los días, me llamaba y me decía: ‘Mona, ven, hagamos cuentas’.

Al principio me chocaba. Ahí entendí que ya no estaba con un esposo proveedor, sino con mi mejor amigo. Se creó un hueco emocional entre los dos”, comentó Umaña.

¿Qué significó para Nataly Umaña el proceso de soltar a Alejandro Estrada?

Para Nataly Umaña, el proceso de soltar el pasado y esa dinámica de "mujer proveedora de dinero y afecto" fue, según sus propias palabras, extremadamente complejo pero liberador.

La dependencia económica mutua, aunque inicialmente vista como un apoyo, se convirtió en un factor de erosión. "Yo aún tenía dinero para algunas cosas, pero no para otras. Y esa dependencia, ese intercambio, fue rompiendo lo que teníamos”, explicó, destacando cómo el aspecto financiero se entrelazó con el emocional para minar la relación.

Al darse cuenta de que necesitaba una profunda libertad personal, Nataly optó por darle un giro radical a su vida, comprendiendo que los lazos sentimentales que la unían a Estrada habían mutado.

"La libertad duele, pero sana. Me solté de una dinámica que ya no me representaba. Me solté de una imagen que no era mía”, afirmó con convicción.

La actriz reveló que la ruptura se dio en buenos términos, incluso con la mediación de un psicólogo. Su mensaje final a Alejandro fue un acto de liberación: “’Tú sabes que esto no lo hacíamos y no podíamos dejarnos. Pero te suelto… y te solté’. Y si tengo que pagar el precio de que hablen mal de mí, no me importa. Soy libre. Dios escudriña mi corazón, sabe quién soy. Trabajo todos los días con mis demonios para ser mejor", concluyó Umaña, evidenciando un camino hacia la autoafirmación y el bienestar emocional.