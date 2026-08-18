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La placa lo delató: capturan a hombre que conducía una moto robada en el sur de Bogotá

Durante la verificación de antecedentes, se confirmó que el hombre capturado, de 44 años, tenía registros previos relacionados con el delito de porte de armas de fuego.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
09:09 a. m.
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Un detalle que llamó la atención de los policías terminó revelando que una motocicleta que circulaba por el sur de Bogotá tenía un reporte vigente por hurto.

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Capturan a sujeto que conducía una moto robada

El conductor, un hombre de 44 años, fue capturado durante un operativo de control en la localidad de Ciudad Bolívar.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector del barrio Perdomo. Allí, uniformados de la Policía de Bogotá adelantaban labores de registro y verificación de vehículos como parte de las acciones de seguridad rutinarias.

Durante los controles, los policías observaron que la placa de una motocicleta estaba levantada, algo que generó sospechas y llevó a los uniformados a detener al conductor para revisar tanto la documentación como la información del vehículo.

Con el apoyo del grupo especializado en automotores, las autoridades realizaron las consultas correspondientes y encontraron inconsistencias entre los datos registrados y la placa que llevaba la motocicleta.

La revisión permitió establecer que el vehículo tenía un reporte vigente por hurto, registrado en 2025 y relacionado, aparentemente, con un atraco.

El conductor fue capturado y la moto recuperada

Ante el hallazgo, los uniformados capturaron al hombre en flagrancia y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de receptación.

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La motocicleta también fue recuperada y quedó bajo custodia de las autoridades, que deberán adelantar los procedimientos correspondientes para determinar su situación dentro de la investigación.

Durante la verificación de antecedentes, además, se estableció que el hombre de 44 años tenía registros previos relacionados con el delito de porte de armas de fuego.

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