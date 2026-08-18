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Dólar sorprende en el inicio de semana en Colombia: así abrió este 18 de agosto

El dólar abrió al alza en Colombia este 18 de agosto y se ubicó por encima de la TRM. Revise el precio de apertura y cómo se mueve la divisa hoy.

Dólar sorprende en el inicio de semana en Colombia: así abrió este 18 de agosto
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
08:44 a. m.
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El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 18 de agosto de 2026 con un leve movimiento al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La divisa abrió por encima de los $3.130, mientras los mercados siguen atentos al comportamiento de la economía internacional y a las señales que puedan influir en el peso colombiano.

Precio del dólar en Colombia hoy, 18 de agosto

Durante las primeras operaciones del día, el dólar abrió en $3.138, cifra que representa un aumento de $9,35 frente a la TRM vigente, establecida en $3.128,65.

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En los primeros minutos de negociación, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.138, mientras que el mínimo registrado fue de $3.134.

Hasta ese momento se habían realizado cuatro transacciones en el mercado por un monto aproximado de US$7,2 millones, por lo que habrá que esperar el avance de la sesión para determinar si la tendencia alcista se mantiene o cambia durante el día.

La TRM para este martes se mantuvo en $3.128,65, el mismo nivel de la jornada anterior.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

Más allá del movimiento de este martes, el dólar mantiene una importante caída si se compara con los niveles registrados meses atrás.

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Frente al mismo día del mes anterior, la TRM presenta una reducción del 4,11 %, equivalente a $133,93. La diferencia es todavía mayor al hacer la comparación anual.

El dólar está $890,59 por debajo del valor registrado en la misma fecha de 2025, lo que representa una disminución del 22,16 %.

Además, desde el comienzo de 2026, la moneda estadounidense acumula una caída del 16,73 %, equivalente a $628,43.

En contraste, frente al mismo día de la semana pasada, el dólar presenta un ligero incremento del 0,1 %, unos $3,18.

El comportamiento del dólar seguirá siendo clave para los colombianos, especialmente por su impacto en productos importados, viajes internacionales y diferentes obligaciones negociadas en moneda extranjera.

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