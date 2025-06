Natti Natasha pospone su gira para el 2026: ¿confirmó su segundo embarazo?

Natti Natasha ha sido viral en redes sociales, durante las horas más recientes, al confirmar la novedad de que tendría que cancelar su gira mundial. Sin embargo, impactó a sus más fieles fanáticos al revelar las principales razones que la llevaron a tomar dicha decisión.

La intérprete de ‘Criminal’ se tomó las redes sociales para confirmar la noticia a su comunidad de seguidores, por medio de un sentido video, en el que reveló que la principal causa se debe a su actual estado de embarazo. De esta manera, la dominicana se encontraría a la espera de su segundo hijo con el productor Raphy Pina.

En el video se observa a la mujer mientras termina de ajustar detalles creativos de su gira, mientras afirma que sus esperados shows tendrán que realizarse para el año 2026.

Ustedes me entenderán… hay cosas que pueden esperar pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que… confirmado. Tour 2026 pero con familia agrandada, recalcó.