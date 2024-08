Nelson Velásquez se pronunció tras ser condenado: “vamos a seguir mostrando nuestra música”

Durante las últimas horas, el entorno del vallenato se mostró conmocionado por la decisión que tomo la justicia colombiana de condenar a Nelson Velásquez a cuatro años de prisión por violar los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre la industria musical.

La noticia la dio a conocer un juez penal de conocimiento de Medellín que dictaminó la condena contra el reconocido cantante de música vallenata, esto teniendo en cuenta que Nelson Velásquez continuó interpretando las canciones de los Inquietos del Vallenato tras salir de la agrupación, lo generó la demanda al artista.

Pronunciamiento de Nelson Velásquez tras su condena

La noticia de la condena sorprendió al mismo Nelson Velásquez, quien se encontraba en una entrevista al momento que se conoció el dictamen del juzgado. Aunque no se refirió directamente a su situación judicial, el guajiro dejó ver entre líneas que seguirá interpretando las canciones que lo han puesto en lo más alto de la industria vallenata.

“Totalmente. Contentísimo, feliz, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música (…) Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”, lo aseguró el cantante en conversaciones con la emisora Mix.

Además, por medio de sus redes sociales, Nelson Velázquez también dejó un contundente mensaje a todos sus seguidores, afirmando que seguirá interpretando sus canciones en sus presentaciones en las diferentes ciudades el mundo.

“Quiero manifestar a la opinión pública que Nelson Velázquez está autorizado para interpretar las obras sin excepción alguna. Desde la primera canción tuvo mi aprobación y visto bueno para grabar e interpretar mis obras en vivo (…) ‘Volver’, ‘Quiero saber de ti’, ‘Ahora que te vas’, ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Te pierdo y te pienso’, ‘Entrégame tu amor, ‘Tu historieta’, y ‘Un millón de besos'”, aseguró en una historia de Instagram.

¿Por qué fue condenado Nelson Velásquez?

Según informó la Fiscalía, entre 2012 y 2018, Velásquez interpretó como solista y sin autorización varias canciones de la agrupación musical que formó antes, Los Inquietos del Vallenato.

Por este hecho, un juez penal de conocimiento de Medellín lo condenó a prisión. Adicionalmente, se le impuso una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cifra equivalente a $20.800.000.