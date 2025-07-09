La nueva función que estrenó Netflix y que es tendencia a nivel mundial

Netflix sigue innovando para mejorar la experiencia de sus suscriptores. El pasado miércoles, la plataforma de streaming anunció 'Momentos', una herramienta que permite a los usuarios guardar y compartir fragmentos de sus películas y series favoritas directamente desde la aplicación móvil.

Con millones de usuarios activos en todo el mundo, la compañía busca hacer de ver contenido una experiencia más interactiva y social, llevando sus producciones más allá de la pantalla.

¿Cómo funciona Netflix Momentos?

La nueva función está disponible en dispositivos iOS y Android. Al reproducir un contenido en el celular, aparece la opción Recortar, acompañada de un ícono de tijeras. Con solo pulsarlo, se puede seleccionar la escena favorita, ajustar su duración y guardarla en la pestaña Mi Netflix.

Una vez almacenado, el fragmento se puede volver a ver o compartir fácilmente. Cuando se envía, el destinatario recibe una imagen acompañada de un enlace que lo dirige directamente a la app de Netflix, donde podrá reproducir la escena si cuenta con una suscripción activa.

Netflix apuesta por nuevas experiencias

La plataforma también adelantó que trabaja en un feed de video vertical, inspirado en redes sociales como Instagram y TikTok, con el que los usuarios podrán ver clips de series y películas en cualquier lugar.

La función Momentos ya ha comenzado a viralizarse. De hecho, la escena más compartida hasta ahora es la de la película animada Las guerreras K-pop, con el debut musical de los Saja Boys y su tema Soda Pop.