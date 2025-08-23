Luto mundial: murió en pleno rodaje el integrante de una de las series más exitosas de Netflix

El mundo del entretenimiento está conmocionado debido a que se presentó una muerte inesperada en uno de los rodajes de una de las series más famosas y exitosas de Netflix.

En las últimas horas se conoció que Diego Borella, el asistente de dirección de 'Emily en París', estaba preparado para una nueva grabación de la quinta temporada, en Venecia, Italia.

Sin embargo, de un momento a otro, cayó al suelo y todos los integrantes de la producción pidieron ayuda inmediata.

Pero, a pesar de la intervención de un equipo de primeros auxilios, Diego Borella no pudo volver en sí y falleció.

¿Cuál habría sido la causa de la muerte de Diego Borella, el asistente de dirección de Emily en París, la exitosa serie de Netflix?

Según reportó La Repubblica, el importante diario italiano que fue uno de los primeros en informar el hecho que tiene en shock al mundo, Diego Borella, que tenía 47 años, habría sufrido un ataque al corazón.

La muerte del asistente de dirección de Emily en París fue el pasado jueves 21 de agosto y, a pesar de que una ambulancia llegó al lugar y durante una gran cantidad de minutos se intentó reanimar a Diego Borella, sobre las 7:30 de la noche se confirmó que no tenía signos vitales.

Es así como, en medio de esta trágica situación, se ha decretado un luto y las grabaciones de Emily en París, la reconocida serie de Netflix, están suspendidas.

Los seguidores de Emily en París, la famosa serie de Netflix, han expresado mensajes de condolencias tras la muerte de Diego Borella, el asistente de dirección

Desde que se confirmó la muerte de Diego Borella, los seguidores han escrito varios mensajes de condolencias y luto en las redes sociales.

"Descansa en paz", "su memoria será una bendición", "mis condolencias con la familia y todo el equipo que estaba allí", "estaba muy joven" y "todo esto es desgarrador", han sido algunas de las palabras expresadas.