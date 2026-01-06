Quemó viva a su expareja con gasolina en Neiva: ella agonizaba mientras él se dormía en la audiencia

Un atroz caso de feminicidio se registró en el interior de una vivienda en Neiva, Huila, donde un hombre atacó con fuego a su expareja sentimental. Aunque el hombre huyó, lo capturaron.

La víctima, al parecer, venía siendo sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría engañado a la mujer citándola en una vivienda donde la sometió, la roció con gasolina y la incendió.

Así fue como feminicida quemó viva a esposa

La investigación de la Fiscalía señala que los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo, en una vivienda del barrio El Obrero.

La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó.

Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica, por la gravedad de las heridas fue remitida a una clínica en Medellín, estuvo seis días luchando por su vida, pero no sobrevivió.

RELACIONADO Estaba condenado por feminicidio y mató a otra mujer tras ser beneficiado con prisión domiciliaria

Capturaron al feminicida y se durmió en la audiencia

La Fiscalía capturó judicializó a Yesid Alexander Rojas, un hombre señalado de rociar con gasolina y prender fuego a Wendy Sepúlveda, su expareja sentimental y madre de su hijo de tan solo cinco años.

Durante la audiencia, mientras la fiscal del caso relataba que Wendy luchaba por mantenerse con vida en el pabellón de quemados en una clínica en Medellín, la reacción de Rojas fue esta:

Sí señor, acepto.

Las autoridades indicaron que el hombre tuvo comportamientos agresivos contra los funcionarios de la cárcel. Incluso se quedó dormido durante la audiencia.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, en grado de tentativa, el cual deberá ser cambiado en la acusación, tras conocerse la muerte de la mujer.

Tras la imputación, un juez lo envió a la cárcel.