Nicky Jam se encuentra de frente con su imitador en España: ¿cómo reaccionó el cantante?

Las redes sociales han hecho viral un peculiar momento en el que el cantante Nicky Jam se encuentra de frente con uno de sus imitadores más populares, en el basto mundo del internet. Por esto, su reacción llamó la atención de cientos de internautas, quienes hablaron sobre el hecho.

El cantante puertorriqueño ha tenido la oportunidad de visitar un gran número de países por medio de su gira internacional ‘Sunshine Tour’ con el que actualmente se encuentra viajando por Europa. No obstante, su más reciente presentación en España cautivó la atención de los asistentes ya que se llevó una inesperada sorpresa.

En medio del concierto, el cantante se percató de que, en medio de la gran fanaticada, se encontraba su famoso imitador, pues el hombre no dudó en hacerse en primera fila para apreciar el show del intérprete de ‘El amante’. Por esto, el puertorriqueño decidió dedicarle unas palabras de agradecimiento con el trabajo que hace.

Así mismo, manifestó que si lo subía a la tarima podría robarle el show como, en ocasiones pasadas, ya lo habría hecho. No obstante, decidió quitarse su gorra para que sus escoltas se la hicieran llegar al hombre.

Ese es el Nicky Jam oficial en España. Lo quiero papá, Dios lo bendiga mucho y espero que sigas rompiendo… si tú te trepas aquí me robas el show porque ya me lo has robado… yo te he viso en las redes, manifestó el artista.