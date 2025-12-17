CANAL RCN
Tendencias

¡Evite ser víctima de robos en fin de año! Recomendaciones esenciales para protegerse

Es fundamental tomar medidas preventivas para proteger viviendas y comercios y así evitar situaciones que puedan empañar estas celebraciones.

Estafas en Navidad
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
01:44 p. m.
Con la llegada de una de las épocas más alegres y movidas del año, también aumenta el riesgo de estafas, hurtos y robos, especialmente durante la temporada de fin de año.

Detalles sobre robos en temporada de fin de año

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre enero y octubre de 2025 se han reportado más de 44.000 casos de hurto en viviendas y establecimientos comerciales, lo que convierte esta temporada en una de las más críticas en materia de seguridad.

Ante este panorama, la protección integral de hogares y negocios debe basarse en la implementación de prácticas efectivas y el uso de tecnología adecuada.

Estas son algunas recomendaciones clave para reforzar la seguridad en esta época:

  • Instalación de alarmas monitoreadas: Contar con sistemas que incluyan sensores de movimiento y control de apertura en puertas y ventanas, conectados a una central de monitoreo 24/7, permite verificar situaciones en tiempo real y coordinar una respuesta inmediata ante cualquier alerta.
  • Uso de aplicaciones de seguridad: Las herramientas digitales facilitan el control remoto de alarmas, el monitoreo de cámaras en tiempo real y la recepción de notificaciones, lo que brinda mayor tranquilidad incluso cuando no se está en casa o en el negocio.
  • Refuerzo de puertas y accesos: Cambiar cerraduras vulnerables, instalar cerrojos adicionales y evitar prácticas de riesgo, como dejar accesos sin asegurar, puede marcar la diferencia para disuadir a los delincuentes.
  • Implementación de tecnología de seguridad: El uso de alarmas conectadas, cámaras con respaldo en la nube, etiquetas antihurto y arcos de seguridad resulta clave para reducir pérdidas y mejorar el control en comercios.
  • Integración de vigilancia física y tecnología: Combinar rondas de vigilancia con monitoreo remoto es especialmente útil en negocios que manejan inventarios de alto valor o registran una alta afluencia de público.

Adoptar estas medidas no solo ayuda a prevenir robos y estafas, sino que también permite disfrutar de la temporada decembrina con mayor tranquilidad y confianza.

