Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe

Medios británicos reportaron este miércoles que la empresaria Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento con talio de dos menores en Colombia, se encuentra en el Reino Unido, luego de haber sido rescatada por las autoridades de un río en Londres y trasladada a un hospital.

Actualmente se adelanta el proceso de validación de su identidad y que, una vez sea dada de alta, sería detenida por las autoridades británicas.

La circular roja por homicidio de la Interpol de Zulma Guzmán

Guzmán Castro es buscada por las autoridades colombianas por el presunto asesinato de dos niñas de 13 y 14 años, quienes murieron en abril de 2025 tras la ingesta de chocolates inyectados con talio letal.

La policía señala que los envenenamientos podrían haber sido un supuesto “acto de venganza” de Castro después de un fallido romance con el padre de Inés.

Según el diario británico The Sun, Una circular roja de Interpol para localizar a Castro fue emitida a comienzos de diciembre con información de que habría visitado Brasil, España y el Reino Unido desde que salió de Colombia a principios de este año.

El medio de comunicación también sostiene que Zulma Guzmán habría llegado a Gran Bretaña el pasado 11 de noviembre y que la Agencia Nacional contra el Crimen la buscaba activamente, pues la mujer, propietaria de un negocio de alquiler de autos eléctricos, niega haber cometido los asesinatos de las dos menores.

Policía Metropolitana de Londres la encontró en el puente de Battersea

The Sun también reveló que la Policía Metropolitana encontró a Zulma Guzmán un poco antes de las 7:00 de la mañana de este martes 16 de diciembre "por reportes de una mujer en estado de angustia en el puente Battersea".

Según el reporte del medio citado, Guzmán "fue trasladada al hospital, donde sus heridas han sido consideradas no mortales ni de carácter permanente”.

Además, se supo que los rescatistas rastrearon el río con reflectores antes de encontrar a Castro. Las autoridades colombianas han solicitado al Reino Unido su captura y se entiende que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto a principios de esta semana.