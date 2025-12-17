¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025! Esto se informó

Este 17 de diciembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano volvió a estar atento de los temblores y reportó uno que se sintió ampliamente.

Además, la entidad ha precisado que se han presentado otros siete movimientos telúricos en varias zonas del país.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios se han sentido los temblores? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025

10:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025

1:18 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Aguazul (Casanare), a 13 de Pajarito (Boyacá) y a 24 de Yopal (Casanare).

2:21 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 22 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 47 de Chigorodó (Antioquia).

5:48 a.m.

Epicentro: Cértegui - Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Tadó (Chocó), a 11 de Cértegui (Chocó) y a 15 de Unión Panamericana (Animas) (Chocó).

7:13 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Toro (Valle del Cauca).

8:45 a.m.

Epicentro: Garzón, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Garzón (Huila), a 15 de Agrado (Huila) y a 20 de Gigante (Huila).

11:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

12:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).