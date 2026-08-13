La Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol anunciaron importante donación tras el terremoto

Tras el terremoto que ocurrió en Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026, el país continúa trabajando unido para atender a las poblaciones que más lo necesitan.

En medio de esa coyuntura, los artistas, deportistas, famosos y ciudadanos del común han realizado múltiples donaciones e, incluso, colaborado en las labores de rescate y búsqueda de las personas desaparecidas.

Por lo tanto, la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol no se quedaron atrás, sino que en la mañana de este 13 de agosto confirmaron un importante aporte.

Así será la donación de la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol tras el fuerte terremoto de 7.4

En un comunicado difundido en los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, se confirmó una donación conjunta de un millón de dólares.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de un millón de dólares, destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano", se detalló.

"En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por ese motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad. La contribución económica será canalizada a través de la campaña 'Colombia, un solo corazón', que lidera la primera dama, Ana Lucía Pineda", se añadió.

Independiente Santa Fe habilitó canales para ayudar a los damnificados en el fuerte terremoto

Los clubes del Fútbol Profesional Colombiano también les han extendido sus manos a las personas afectadas por el terremoto que se originó en San José del Palmar, Chocó.

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, que habilitó su sede principal para que las personas lleven donaciones y, además, abrió una cuenta de ahorros para aportes económicos.

"Habilitamos dos formas de ayuda para las personas, familias y comunidades afectadas por el terremoto: donaciones económicas en la cuenta de ahorros Av Villas # 059-04706-8 y donaciones de alimentos no perecederos y agua en la sede principal de la Casa Cardenal, situada en la calle 64 A #50 -08, de lunes a domingo, de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche", explicó el 'expreso rojo'.

"El 'león' aportará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate para los afectados por el terremoto. Para efecto de las donaciones de alimentos no perecederos y agua, Independiente Santa Fe actuará como intermediario", añadió.