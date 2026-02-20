CANAL RCN
Participante de la Casa de los Famosos será fuertemente sancionado: Jefe dio a conocerlo

Este viernes, el Jefe dio a conocer las consecuencias que tendrá este participante por romper las reglas.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:20 p. m.
Durante esta semana, la tensión ha venido aumentando en la Casa de los Famosos Colombia. Han sido varios los participantes que han tenido cruces e incluso han vivido la salida de uno de ellos como lo fue Maiker.

Como si fuera poco, los famosos tambián vivieron la llegada de dos nuevos habitantes, Lady Noriega y Juancho Arango, considerados los 'papás de los pollitos'.

Ahora bien, más allá de eso, este viernes, los concursantes quedarán en shock cuando el Jefe dará a conocer la sanción para uno de ellos.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales, donde confirmó que en la gala de esta noche, uno de ellos afrontará una dura sanción por "romper las reglas".

"Habrá un nuevo sancionado en MI CASA. 🫣 Un habitante rompió las reglas y escuchará mi decisión en la gala de esta noche", se lee en las redes sociales.

¿Qué pasará este viernes en la Casa de los Famosos?

Ahora, más allá de conocerse el castigo para uno de los participantes, también se conocerá quien será el salvado. Cabe anotar que Juanse fue el encargado de robarle el poder de salvación a Beba, líder de la semana.

Por último, la habitación Calma también tendrá el castigo tras perder en la prueba de Beneficio y Castigo.

No te pierdas ni un solo detalles de la Casa de los Famosos por medio de la App del Canal RCN y por la señal en vivo.

