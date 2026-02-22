Furor por los gatos: el 38% de los hogares colombianos tienen un felino en casa

Los gatos se han convertido en uno de los mejores animales de compañía para aquellos amantes del silencio, la tranquilidad y la quietud.

En Colombia, cada vez son más las familias multiespecie que priorizan la tenencia y el bienestar de las mascotas por lo que, según cifras del DANE y proyecciones de consumo, para el 2025 el 67% de los hogares en Colombia convive con al menos una mascota.

Esta tendencia está llevando a que sean más las personas que se interesen por mejorar las prácticas que aporten a su bienestar como los métodos de alimentación, la optimización del tiempo compartido, los espacios en casa, entre otros.

Importancia de la alimentación felina

Los desafíos del gato son específicos y requieren un entendimiento profundo de sus necesidades y su naturaleza. Según Pet Food Institute, los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales en su dieta diaria, lo que hace clave una alimentación diseñada para responder de forma precisa a sus requerimientos.

“La alimentación cumple un rol fundamental en la calidad de vida del gato a lo largo de los años. Cuando un alimento está pensado desde los nutrientes y prioriza la calidad y ciencia detrás de cada producto, no solo contribuye a su salud y vitalidad, sino que también permite acompañar sus necesidades específicas en cada etapa de vida, impulsando su bienestar y ayudando a que vivan más y mejor”. Señaló Carolina Rubio Giraldo, médico veterinaria, Scientific Communication & Affairs Manager - Royal Canin.

Datos curiosos de los gatos

Los cambios de los gatos asociados al envejecimiento no suelen verse a simple vista. Investigaciones han revelado que 65% de los gatos clínicamente sanos presentan alteraciones relevantes en sus análisis de sangre, especialmente aquellos de 9 años o más, lo que refuerza la importancia del cuidado preventivo.

El gusto no guía la preferencia alimenticia de los gatos ya que estos usan principalmente su olfato para elegir su alimento donde los aromas exaltados de los alimentos, las formas y texturas de croqueta adaptadas y el conocimiento de los instintos del gato cumplen un rol crucial en la selección y preferencia de determinado alimento.

Los bigotes sirven como una herramienta de orientación y su ancho suele ser similar al de su cuerpo. Es así como los felinos logran calcular los espacios que habitan.