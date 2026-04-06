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Expareja de Carmen Villalobos reveló si hubo o no infidelidad durante su relación: “Yo puse fin”

El presentador habló por primera vez sobre las razones por las que su relación con la barranquillera llegó a su fin.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 06 de 2026
04:38 p. m.
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El mundo del entretenimiento internacional todavía se encuentra consternado con el fin de la relación entre Carmen Villalobos y el presentador Frederik Oldenburg, quienes dejaron de compartir contenido en conjunto a finales del año 2025.

Pese a la ola de especulaciones que se desató sobre la ruptura y presuntas infidelidades que se tomaron las redes sociales, el venezolano rompió por primera vez el silencio al revelar las verdaderas causas por las que su relación con la mujer llegó a su fin.

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¿Qué dijo el exnovio de Carmen Villalobos?

La ola de comentarios se desató luego de que Carmen compartiera una historia junto a su colega Majida Issa en donde reveló que ahora se encontraba soltera. Pese a que ninguno de los dos famosos se había pronunciado sobre lo ocurrido, el deportista aprovechó su espacio en el podcast ‘Cara a cara con Rodner Figueroa’ para hablar por primera vez sobre la situación.

Según su testimonio, la decisión de no hablar sobre la ruptura fue de mutuo acuerdo luego de que Villalobos le pidiera no abordar el tema hasta inicios del año 2026.Por esto, el hombre comentó que él había sido quien le puso fin a su noviazgo en el mes de noviembre del año 2025.

Sin embargo, sorprendió al revelar algunas de las causas principales por las que habría tomado la decisión de terminar su vínculo sentimental con una de las actrices más famosas en Colombia.

“La distancia es uno de los factores, pero llega un momento en las relaciones (...) por qué se terminan. Incompatibilidad, la distancia, ya no sientes que debes estar ahí, la tranquilidad, proyectos a futuro. Hay muchas razones y no precisamente lo que se ha dicho en todo este tiempo”, explicó.

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¿Hubo infidelidad entre Carmen Villalobos y su expareja?

Otro de los temas más polémicos que se suscitó tras la ruptura amorosa entre Villalobos y Oldenburg fueron los rumores con los que se presumió una supuesta infidelidad por parte del hombre tras compartir recientemente un evento deportivo con una exparticipante de un reality que presentó.

“No lo tomé de mala manera, hoy en día me preocupo por lo que puedo controlar y no por lo que no. Estoy en todo mi derecho de hablar y categóricamente ninguna de las cosas que han dicho es así (...) jamás. Yo puse fin a mi relación en el mes de noviembre”, explicó.

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