En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

La polémica por el estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín sumó un nuevo capítulo que intensificó el debate en Bogotá.

Mientras la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) decidió aplazar partidos oficiales de la Liga BetPlay I-2026 por las malas condiciones del campo de juego, se conoció que el principal escenario deportivo del país iba a ser utilizado para un partido de fútbol entre dos reconocidos colegios del norte de la capital.

El hecho llamó la atención porque ocurre en medio de fuertes cuestionamientos a la APP Sencia, actual administradora del estadio, señalada por el exceso de conciertos y eventos no deportivos que, según clubes, jugadores e hinchas, han deteriorado la grama del estadio El Campín

Partido entre colegios del norte de Bogotá estaba programado en El Campín

En medio de este contexto, se conoció que El Campín iba a ser prestado para un partido de fútbol entre los colegios Gimnasio Campestre y Gimnasio Moderno, programado para el sábado 21 de febrero.

Foto: Redes sociales Comité de Barras Colegio Campestre

El encuentro hacía parte de la conmemoración de los 80 años de una de las instituciones educativas y había sido anunciado con expectativa en redes sociales.

La información fue divulgada por la cuenta oficial del Comité de Barras del Gimnasio Campestre, que presentó el evento como un regreso histórico al estadio, después de más de 25 años, e incluso anunció la venta de boletería por la empresa TuBoleta.

El próximo 21 de febrero tenemos una cita con la historia. El Campín se vestirá de rojo una vez más. Boletería disponible muy pronto por TuBoleta. Muy atentos a todos los colegios participantes, señaló la publicación, que rápidamente se viralizó.

La noticia generó cuestionamientos, ya que se dio a conocer después de que partidos del fútbol profesional fueran aplazados por el mal estado de la grama.

Posteriormente, tras el pronunciamiento de la Dimayor, el mensaje fue eliminado y los organizadores informaron que el partido entre los dos colegios quedó pospuesto por las mismas dificultades en el campo de juego.

Informamos a toda la comunidad que el encuentro 80 años ha sido pospuesto debido a las dificultades en la grama del Nemesio Camacho El Campín. Les contaremos la nueva fecha apenas esté confirmada.

Foto: redes sociales Comité Barras Colegio Campestre

El episodio reavivó el debate sobre las prioridades en el uso del estadio El Campín, el impacto de los conciertos en la grama y la gestión de Sencia, en un momento en el que el fútbol profesional enfrenta aplazamientos por falta de garantías deportivas.

Encuentros aplazados por el mal estado de la grama del estadio El Campín

La Dimayor aplazó los partidos Millonarios vs. Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América de Cali.

La determinación se conoció a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que la entidad explicó que el campo de juego no reunía las condiciones mínimas para la competencia.

"La Dimayor se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital", comunicó la Dimayor.