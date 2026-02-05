CANAL RCN
Sergio Fajardo confirmó que no participará en las consultas: “Voy directo a primera vuelta”

El candidato presidencial señaló que está listo para derrotar a los extremos de la izquierda con Iván Cepeda y de la derecha con Abelardo de La Espriella.

Sergio Fajardo confirmó que no participará en las consultas: “Voy directo a primera vuelta”
Sergio Fajardo / Foto: AFP

febrero 05 de 2026
07:52 a. m.
En horas de la mañana de este 5 de febrero, el candidato presidencial Sergio Fajardo confirmó su rechazo a la propuesta de participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo en las que las coaliciones definirán sus representantes para las elecciones presidenciales.

Para derrotar a los extremos estamos construyendo una nueva mayoría que (…) no se consigue en el marco de las consultas, por eso voy directo a primera vuelta.

Fajardo, además, agradeció a los candidatos que lo invitaron a ser parte de su equipo y explicó que buscará derrotar a Albelardo de La Espriella y a Iván Cepeda.

La razón por la que Sergio Fajardo decidió ir directo a primera vuelta

Después de una invitación a formar parte de una de las coaliciones que van a las consultas, el candidato Sergio Fajardo decidió que irá directamente a la contienda en primera vuelta por esta razón:

Estamos en un momento decisivo para nuestro país, mi reto en la política es derrotar a los extremos hoy representados por Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda y evitar que el país caiga en una confrontación social de dimensiones nunca antes vistas.

Señaló que estas dos orillas mantienen “una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”.

Sergio Fajardo agradeció la invitación a las consultas interpartidistas

Quiero agradecer a quienes me invitaron a participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Explicó que se trata de “personas que respeto y valoro. Escuché con atención sus argumentos, reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”.

Indicó que “faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer el reto es grande y lo vamos a conseguir”.

