Abelardo de la Espriella revela a su fórmula vicepresidencial: el exministro José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella mostró sus cartas y reveló este martes 10 de marzo que el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, será su fórmula vicepresidencial.

Los candidatos a la Presidencia tienen hasta el viernes 13 de marzo para revelar a sus fórmulas. Hace pocas horas, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, informó que buscará la Presidencia acompañado de la líder indígena Aida Quilcué.

José Manuel Restrepo acompaña a de la Espriella

Desde hace algunas semanas, Cepeda y de la Espriella han punteado las encuestas. Por eso, había expectativa en saber quiénes iban a ser sus fórmulas.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a cálculos políticos ni a recomendaciones de nadie. Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, declaró de la Espriella al anunciar a Restrepo.

El candidato de Salvación Nacional afirmó que el exministro “representa una combinación de rigor académico, experiencia en el manejo económico del país y una trayectoria pública caracterizada por la integridad, el servicio y la capacidad de tender puentes entre distintos sectores de la sociedad”.

La fórmula de La Espriella – Restrepo buscará convocar a amplios sectores de la sociedad alrededor de un proyecto político orientado a tender puentes entre diferentes, fortalecer la democracia, defender la institucionalidad y recuperar la esperanza de los colombianos.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

Restrepo es egresado de Economía de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath de Reino Unido.

Entre 2018 y 2022, gobierno de Iván Duque, estuvo al mando de dos carteras. Primero, entre 2018 y 2021, a la cabeza del Ministerio de Comercio y después del Ministerio de Hacienda. Antes de estar en el sector público, ejerció durante cuatro años como rector de la Universidad del Rosario.