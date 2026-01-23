Bad Bunny fue visto caminando por las calles de Medellín con reducido esquema de seguridad

Colombia se encuentra impactada ante la llegada de Bad Bunny para ofrecer sus tres únicos conciertos en el país. Por esto, la actividad comercial de Medellín ya está lista para recibir a cerca de 100 mil personas de distintas ciudades e incluso países.

No obstante, dichas presentaciones, que ya son todo un acontecimiento social, han generado una gran congestión en las principales terminales de la ciudad ya que son miles de fanáticos los que han llegado días previos para poder encontrar al puertorriqueño.

Bad Bunny es visto en Medellín

El intérprete de ‘Pitorro de coco’ llegó hace varios días a la que hoy en día es considerada como la capital del género urbano en Colombia por lo que la emoción entre sus más fieles fanáticos no se ha hecho esperar.

Ante el furor de las tres fechas estipuladas para el ‘Debí tirar más fotos World Tour’, algunos de los seguidores del artista se llevaron la gran sorpresa de poder encontrarlo por las calles de la ciudad.

Fue así como, en las horas más recientes, el “conejo malo” fue visto saliendo de un restaurante, ubicado en la zona de Manila, en el Poblado, mientras saludaba a sus seguidores que se aglomeraron para poder verlo.

Para sorpresa de miles, el cantante salió sonriendo y posando hacia las cámaras, mientras se encontraba acompañado de un reducido grupo de seguridad que lo escoltó hacia su correspondiente transporte.

No obstante, se ha desarrollado una nueva polémica en torno a dicha aparición en Medellín ya que el cantante decidió saludar y agradecer a sus seguidores en inglés. Por esto, miles de internautas dieron a conocer su inconformismo con que el puertorriqueño, de habla hispana, decidiera saludar a sus fanáticos en este idioma.

Otros fanáticos aseguraron que el artista respondió en inglés ya que una de las seguidoras presentes le manifestó que había llegado a Colombia desde Alemania para poder disfrutar de su concierto.

Filas para el concierto de Bad Bunny

Por otro lado, Medellín ya se encuentra alistándose para recibir el primer show del cantante por lo que, desde altas horas de la mañana, varios fanáticos ya se han aglomerado en las diferentes entradas del Atanasio Girardot para lograr obtener una visual plena del que hoy es considerado como el artista latino más importante del siglo XXI.