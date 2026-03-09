CANAL RCN
Revuelo en La Casa de los Famosos: este fue el único jugador que se salvó de la nominación

Tras una discutida prueba de liderazgo, el ‘Jefe’ sorprendió con un polémico castigo para todos los participantes.

marzo 09 de 2026
09:17 p. m.
La novena semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya inició y los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse en la prueba para dar con el líder de los próximos días.

Sin embargo, el desenlace de dicho enfrentamiento y las consecuencias para los perdedores ya han generado gran revuelo, pues incluso varios jugadores manifestaron encontrarse en desacuerdo con lo sucedido.

¿Quién es el nuevo líder de la semana?

La prueba semanal dio inicio y todos los jugadores tuvieron que dividirse en dos grupos. El desafío consistió en que todos los participantes debían avanzar por un tablero mediante un dedo que indicaba el número de casillas que se debían avanzar. Tras varios lanzamientos y la impotencia de algunos, los finalistas para disputarse el resultado final fueron Valentino Lázaro y Karola Alcendra.

Por supuesto, el enfrentamiento volvió a revivir la amplia rivalidad que existe entre los dos famosos, quienes han mantenido una contundente disputa durante toda la competencia. La final inició y los dos participantes se enfrentaron en un duelo sin precedentes, pues el azar volvió a tomar protagonismo en la recta final.

Después de varios lanzamientos e intentos fallidos, Valentino fue el famoso que se llevó la victoria y se convirtió en el líder de la semana.

¿Cuáles fueron los beneficios que ganó Valentino?

Como es de costumbre, el ganador del liderato, que en este caso fue Lázaro, trajo consigo una serie de beneficios sobre los demás participantes. Para esta oportunidad, el creador de contenido abrió la famosa caja de Pandora y se llevó dos sorpresas: tendrá el poder del espionaje que consiste en observar seis minutos las cámaras de la casa y el poder de realizar las preguntas para el próximo brunch.

Para el desarrollo de estas actividades, Valentino podrá contar con la compañía de Beba, quien fue seleccionada como su compañera de habitación para los próximos días. Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas ya que el líder también tuvo la responsabilidad de abrir otra caja para sus compañeros.

En esta se encontraban sobres que fueron repartidos para todos los famosos. Al ser entregados, todos se llevaron la desafortunada noticia de ser nominados. Sin embargo, Alexa no solo fue nominada, sino que también recibió el candado por lo que no podrá salvarse e irá directamente a la eliminación del próximo domingo.

